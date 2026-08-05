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Opština Kasandra na Halkidikiju upozorila je meštane i turiste da voda iz česme u mestu Siviri nije za piće, kuvanje i pranje zuba, zbog otkrivene mikrobiološke kontaminacije.

Nadležni zdravstveni organ saopštio je da voda predstavlja rizik po zdravlje, a zabrana će važiti do završetka svih provera. Građanima je upućen apel da do daljeg koriste flaširanu ili adekvatno prokuvanu vodu.

Nadležni apeluju na stanovnike i turiste da prate zvanična obaveštenja lokalnih vlasti i vodovoda, jer će javnost biti blagovremeno obaveštena kada voda ponovo bude ispravna za piće i pripremu hrane.

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Kurir.rs