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Šesti avgust proglašen je Danom žalosti u Kijevskoj oblasti zbog poginulih u ruskom noćašnjem napadu.

Kako prenosi Ukrinform, tu odluku saopštio je načelnik Kijevske regionalne vojne administracije Timur Tkačenko u objavi na Fejsbuku.

U znak poštovanja prema stradalima, zastave Ukrajine biće spuštene na pola koplja širom Kijevske oblasti, dok će zabavni događaji biti otkazani ili ograničeni.

Prema poslednjim podacima, u kombinovanom ruskom raketnom i napadu dronovima izvedenom tokom noći 5. avgusta u Kijevskoj oblasti poginulo je 16 ljudi, dok je 36 osoba povređeno.

Rusi balističkim raketama zastuli centar Kijeva

Rusija je noćas izvela masovni napad balističkim raketama i dronovima na Ukrajinu u kojem je u prestonici te zemlje i široj Kijevskoj oblasti ubijeno najmanje 17 ljudi i ranjena 44 osoba.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimak posledica napada na društvenoj mreži X i naveo da je Rusija u ovim vazdušnim udarima koristila 24 ballističke rakete, četiri rakete Cirkon/Oniks i 115 dronova.

Lokalne vlasti su navele da su požari izbili u Kijevu i njegovim predgrađima.

Kijev indipendent prenosi da je u Obolonskom okrugu požar izbio u stambenoj zgradi od 20 spratova koja je pogođena projektila, a još jedna stambena zgrada se zapalila i požari su prijavljeni u dva skladišta.

- U Desnjanskom okrugu zapalilo se skladište, a ostaci projektila pali su u blizini stambene zgrade - kazao je Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva.