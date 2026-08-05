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Demokratski kandidat za Predstavnički dom američkog Kongresa sa Havaja, Kiril Bejsin, uhapšen je nakon sukoba na plaži na ostrvu Maui, tokom kojeg je, prema navodima policije, pretio prisutnima, pominjao vatreno oružje i izvadio nož.

Protiv Bejsina (40) podignute su dve optužnice za pretnju terorističkim aktom prvog stepena, a sud mu je odredio kauciju u iznosu od milion dolara, prenosi Hawaii News Now.

Incident se dogodio u subotu, 1. avgusta, na plaži Keavakapu u Južnom Kihiju, ispred hotela Mana Kai Maui. Prema policijskom izveštaju, sukob je izbio kada je muškarac (61) zamolio Bejsina da utiša glasnu muziku. Umesto da to učini, kandidat je navodno prišao grupi ljudi i započeo verbalni sukob.

Policija navodi da je tokom rasprave Bejsin nagovestio da poseduje pištolj i zapretio da će pucati u suprugu muškarca koji mu se obratio. Ubrzo nakon toga u raspravu se uključio još jedan muškarac, što je dodatno podiglo tenzije.

Snimak događaja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama. Na njemu se vidi Bejsin, koji je u jednom trenutku bio samo u donjem vešu, kako se raspravlja sa okupljenima na plaži. Tokom incidenta pokušao je i da zamahne ležaljkom ka jednom od muškaraca.

Situacija se, međutim, završila neočekivano. Muškarac koji je pokušao da ga zaustavi udario ga je u lice, nakon čega je Bejsin pao na zemlju i nakratko izgubio svest.