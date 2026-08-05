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Tajni sastanak u Beču: Bivše evropske diplomate i ruski zvaničnici razgovarali o mogućim mirovnim pregovorima za Ukrajinu

Bivše diplomate i zvaničnici zaduženi za nacionalnu bezbednost iz Evrope i Rusije prošlog meseca tajno su se sastali u Beču kako bi razmotrili moguće uslove za održavanje mirovnih pregovora o Ukrajini, objavio je Bloomberg pozivajući se na izvore upoznate sa sastankom.

Sa zapadne strane učestvovali su bivši britanski savetnik za nacionalnu bezbednost Tim Barou, bivši državni sekretar nemačkog Ministarstva spoljnih poslova Markus Ederer i iskusni francuski diplomata Pjer Vimon. Identitet bivšeg ruskog zvaničnika koji je prisustvovao sastanku nije objavljen.

Kremlj za sada nije komentarisao navode o ovom sastanku.

Švajcarska organizacija navodno organizovala razgovore

Markus Ederer i Pjer Vimon članovi su upravnog odbora švajcarske organizacije Centar za humanitarni dijalog (Center for Humanitarian Dialogue), za koju se navodi da je organizovala razgovore.

U saopštenju dostavljenom Bloombergu organizacija je navela da "često radi veoma diskretno kako bi zaštitila dijaloške inicijative, koje se uglavnom vode nezavisno i bez zvaničnog učešća država".

Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da "nije upoznato sa pomenutim razgovorima" i negiralo bilo kakvu umešanost. Portparol britanske vlade izjavio je da London podržava napore za postizanje "pravednog i trajnog mira u Ukrajini", ali nije želeo da komentariše aktivnosti bivših zvaničnika, dok je francusko Ministarstvo spoljnih poslova odbilo da komentariše navode.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Ipak, prema Bloombergu, francuske vlasti bile su upoznate sa održavanjem sastanka, dok je Velika Britanija pozitivno ocenila njegovo održavanje.

Slični razgovori održani i u Bakuu

Beč je, prema navodima izvora, jedno od dva mesta na kojima su poslednjih meseci održani tajni sastanci bivših evropskih i ruskih zvaničnika.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev prošlog meseca otkrio je da je i Baku bio domaćin sličnih razgovora između bivših nemačkih i ruskih zvaničnika u okviru evropskih pokušaja da se obnovi mirovni proces za Ukrajinu.

Prema dostupnim informacijama, sastanku u Bakuu prisustvovali su bivši ruski premijer i sadašnji predsednik Upravnog odbora Gasproma Viktor Zubkov, kao i aktuelni predsednikov poverenik za ljudska prava Valerij Fadejev.

1/7 Vidi galeriju Ilham Alijev, predsednik Azerbejdžana Foto: NATHAN HOWARD / POOL/BLOOMBERG POOL, Mark Schiefelbein/AP

Iako evropski lideri poslednjih nedelja sve češće pominju mogućnost direktnih razgovora sa Rusijom, Kremlj je odbacio mogućnost da Evropska unija bude posrednik u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Bloomberg navodi i da su evropski pokušaji uspostavljanja diplomatskih kanala sa Moskvom uključivali inicijativu visokog savetnika predsednika Evropskog saveta Antonija Košte da uspostavi direktan kanal komunikacije sa Kremljom, ali da ti napori za sada nisu doneli konkretne rezultate.