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Bivša ambasadorka Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Olha Stefanišina optužena je za nezakonito bogaćenje, saopštio je antikorupcijski tužilac na ročištu pred Visokim antikorupcijskim sudom 5. avgusta.

Sud trenutno razmatra određivanje mera ograničenja pre početka suđenja.

Prema navodima tužilaštva, Stefanišina nije prijavila dva stana, kao ni gotov novac koji je potrošila na njihovo renoviranje, lečenje svoje majke, avionske karte i iznajmljivanje još jednog stana.

Tužilaštvo takođe tvrdi da nije prijavila korišćenje automobila marke Mercedes koji je bio registrovan na jednog od njenih podređenih.

1/4 Vidi galeriju Bivša ambasadorka Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Olha Stefanišina. Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Mariam Zuhaib/AP, Lajos Soos/MTI

Pored toga, navodi se da je pojedina imovina kupovana preko drugih osoba po njenim instrukcijama.

Prema proceni tužilaštva, njeni rashodi premašili su prijavljene prihode i ušteđevinu, dok je ukupna vrednost imovine koju je stekla tokom godinu i po dana procenjena na 13,9 miliona grivni (oko 310.000 dolara).

Stefanišina: Nisam proglašena krivom

Stefanišina je na Fejsbuku poručila da svaka procesna radnja predstavlja deo zakonitog rada pravosudnih organa i da ne znači da je proglašena krivom.

"Ove događaje prihvatam mirno i bez suvišnih emocija", napisala je.

Dodala je da je na brojna pitanja koja se sada pojavljuju u medijima, uključujući i ona koja se odnose na nekretnine, već ranije odgovorila i dostavila svu potrebnu dokumentaciju novinarima.

"Teret dokazivanja optužbi je na onima koji ih iznose. Što se mene tiče, učiniću ono što moram – mirno i u skladu sa zakonom braniću svoj stav. Nemam sumnje u ishod", poručila je.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razrešio je Stefanišinu dužnosti 3. avgusta.

Pre podizanja optužnice protiv nje je vođena i istraga Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU) u slučaju koji se odnosi na navodnu korupciju u Agenciji za pronalaženje i upravljanje oduzetom imovinom (ARMA). Ukrajinski mediji su još 2025. godine pisali da su kompanije povezane sa njenim bivšim suprugom dobijale ugovore za upravljanje zaplenjenom imovinom.

Mesecima su trajale spekulacije da bi mogla da napusti funkciju zbog tog slučaja, posebno nakon početka rekonstrukcije ukrajinske vlade sredinom jula. Sama Stefanišina navela je da je ostavku podnela iz "ličnih razloga".