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Poljska, sused Ukrajine i Rusije, razgovara sa Vašingtonomo uspostavljanju stalnih američkih vojnih baza na svojoj teritoriji, izjavio je zamenik poljskog ministra odbrane Pavel Zalevski, koji vodi pregovore.

Trenutno je u Poljskoj raspoređeno oko 10.000 američkih vojnika, gotovo isključivo u okviru rotacionog sistema.

Poljska - blizak saveznik SAD

Prošle sedmice Sjedinjene Američke Države zvanično su pokrenule reviziju svog vojnog prisustva u Evropi, sa ciljem da evropske zemlje preuzmu glavnu odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu, što je otvorilo mogućnost značajnog smanjenja američkog vojnog prisustva na Starom kontinentu, prenosi francuski dnevnik Le Parisien.

Međutim, Poljska, koja ima ključnu stratešku ulogu na istočnom krilu NATO-a i već izdvaja oko 5 odsto BDP-a za odbranu, ulaže milijarde evra u modernizaciju svoje vojske, prvenstveno kupovinom američkog naoružanja, i nastoji da dodatno ojača prisustvo američkih snaga na svojoj teritoriji.

poljska vojska
Foto: Shutterstock

"Već smo prevazišli početnu fazu razgovora, a politička volja postoji već dugo", rekao je Zalevski za poljsku državnu televiziju TVP Info.

Dodao je da je Varšava od Vašingtona obaveštena o formiranju američkog pregovaračkog tima koji će biti partner Poljskoj u daljim razgovorima.

"Znamo da želimo da razgovaramo o više baza i o postepenoj transformaciji postojećih američkih baza u stalne vojne baze", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Varšava i Vašington već razmenjuju predloge, koji za sada još nisu zvanični.

Kurir.rs/Agencije

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