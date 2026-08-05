Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najmanje 56 ljudi je pogubljeno u Iranuod 19. marta pod optužbom da su ugrozili državnu bezbednost, izjavio je danas visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk i pozvao Teheran da obustavi sva pogubljenja i obaveže se na ukidanje smrtne kazne.

"Uznemiren sam povećanjem broja pogubljenja i smrtnih presuda izrečenih u Iranu od marta, kao i kontinuiranom upotrebom smrtne kazne za ulivanje straha u stanovništvo i suzbijanje neslaganja", rekao je Tirk, prenela je britanska agencija Rojters.

Tirk je naveo da stotinama drugih prete pogubljenja pod sličnim optužbama - da su ugrozili državnu bezbednost, a i zbog krivičnih dela povezanih s drogom.

Iranski režim brani zakone koji predviđaju primenu smrtne kazne, smatrajući ih pravno osnovanim i neophodnim za državnu bezbednost.

Među pogubljenima je i 27 ljudi osuđenih u slučajevima povezanim s velikim januarskim demonstracijama.

Masovni antivladini protesti su širom Irana izbili 28. decembra 2025. godine, a vrhunac nasilja je bio 8. i 9. januara 2026. godine.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Pokrenuta ekonomskim kolapsom Irana i padom iranske valute, rijala, ;pobuna se proširila na sve od 31 ppokrajine sa pozivima na zbacivanje vlasti Islamske Republike.

Uz to je bila široko rasprostranjena frustracija javnosti pojačana regionalnim promenama i prethodnim ratovima.

Snage bezbednosti su odgovorile brutalnom, militarizovanom represijom uz upotrebu bojeve municije, teškog naoružanja i snajperista protiv nenaoružanih demonstranata. To je rezultiralo hiljadama pogibija i masovnim hapšenjima.

Organizacije za ljudska prava i inostrane vlasti procenjuju da su hiljade ljudi ubijene tokom vrhunaca demonstracija 8. i 9. januara. Usledila su kontinuirana proizvoljna hapšenja, politička suđenja i eskalacija pogubljenja pritvorenih demonstranata izazivajući široku osudu međunarodnih tela i stranih vlada.

Nevladine organizacije navode da su iranske vlasti nastavile represije i posle 28. februara, početka rata koji protiv Irana vode SAD i Izrael.