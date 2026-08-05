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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da su isporuke raketa za protivvazdušnu odbranu (PVO) od partnerskih zemalja u prvoj polovini ove godine smanjene tri puta u odnosu na 2025. godinu.

Zelenski je nakon sastanka sa vojnim vrhom, Ministarstvom odbrane, predstavnicima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), Glavne obaveštajne uprave (GUR) i Kancelarije predsednika saopštio da su utvrđene dodatne mere za zaštitu kritične infrastrukture, prenosi Ukrinform.

"Nažalost, ove godine značajno je smanjena isporuka protivbalističkih sistema od partnera. Broj raketa za PVO koje dobijamo smanjen je tri puta u poredjenju sa 2025. godinom i to ne samo tokom leta, već u svim periodima prve polovine 2026. godine", naveo je Zelenski.

On je istakao da partneri raspolažu potrebnim raketama, ali da su neophodne političke odluke o njihovoj isporuci, kao i ubrzanje proizvodnje, uključujući lokalizaciju proizvodnje u Ukrajini.

"To bi moglo značajno da ojača ne samo našu zemlju, već i globalnu zaštitu ljudskih života", rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je naveo i da je saslušao izveštaj ukrajinskog premijera Sergeja Koreckog, koji je zajedno sa predstavnicima ukrajinske privrede predložio mere za podršku poslovnim aktivnostima i logistici u zemlji.

Na sastanku je bilo reči i o stanju na frontu i ključnim potrebama za snabdevanjem.

Posebna pažnja, prema rečima Zelenskog, posvećena je pravcima oko Konstantinovke i Slavjanska, o čemu su govorili vojni komandanti Mihail Drapati, Igor Skibjuk i Jevgenij Hmara.

Zelenski je rekao da je Hmara izneo hitne potrebe u vezi sa obezbeđivanjem bespilotnih letelica i finansiranja, koje treba što pre ispuniti.

"Odredili smo koje će aktivne mere biti sprovedene u Donjeckoj oblasti i na pojedinim drugim delovima fronta. Zahvalan sam svim jedinicama na istrajnosti. Razmatrali smo i kadrovska pitanja u Oružanim snagama Ukrajine", dodao je predsednik Ukrajine.

Tokom sastanka razgovarano je i o prioritetima za avgust u vezi sa, kako je naveo Zelenski, "dalekometnim sankcijama" protiv Rusije.

"Nastavljaju se operacije usmerene na rusku naftnu infrastrukturu i postrojenja za preradu. Cena produžavanja rata za agresora nastaviće da raste. Važno je da sankcije naših partnera dodatno pojačaju naš dalekometni uticaj. O tome ćemo razgovarati sa ključnim državama. Postoje dodatne mere u okviru politike sankcija koje bi trebalo sprovesti", rekao je Zelenski.