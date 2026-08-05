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Četvorica muškaraca izbodena su u sredu u londonskoj četvrti Kovent Garden, a jedna žena je uhapšena, saopštila je policija.

Žena u četrdesetim godinama privedena je zbog posedovanja oružja i napada, preneo je Skaj njuz.

Kovent Garden je popularna turistička četvrt u centru Londona.

Napadnutima je pomoć ukazana na licu mesta, a potom su prevezeni u traumatološki centar nedaleko od centra grada, rekao je portparol londonske hitne pomoći.

Policija je saopštila da veruje da je incident povezan sa mentalnim zdravljem napadačice.