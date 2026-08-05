Žena u četrdesetim godinama privedena je zbog posedovanja oružja i napada.
Incident u četvrti Kovent Garden
HAOS U CENTRU LONDONA: Četvorica muškaraca izbodena u turističkoj četvrti, uhapšena žena (VIDEO)
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Četvorica muškaraca izbodena su u sredu u londonskoj četvrti Kovent Garden, a jedna žena je uhapšena, saopštila je policija.
Žena u četrdesetim godinama privedena je zbog posedovanja oružja i napada, preneo je Skaj njuz.
Kovent Garden je popularna turistička četvrt u centru Londona.
Napadnutima je pomoć ukazana na licu mesta, a potom su prevezeni u traumatološki centar nedaleko od centra grada, rekao je portparol londonske hitne pomoći.
Policija je saopštila da veruje da je incident povezan sa mentalnim zdravljem napadačice.
Kurir.rs/Skaj njuz
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