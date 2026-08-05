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Oko 800.000 Libanaca koji su raseljeni zbog rata na jugu te zemlje započeli su povratak u svoje domove, pošto su prestali izraelski napadi, saopšteno je danas iz Ujedinjenih nacija.

"821.077 ljudi počelo povratak u svoja područja", navodi se u saopštenju UN, ali i dodaje da je više od 360.000 i dalje raseljeno, od kojih oko 26.000 u vladinim skloništima.

Izrael je pokrenuo vazdušne napade i kopnenu invaziju na Liban u kojima je ubijeno više od 4.300 ljudi i raseljeno više stotine hiljada.

Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

U Rimu je u toku sedma runda pregovora Libana i Izraela uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, o sprovođenju ranije potpisanog okvirnog sporazuma.

Posle pete runde pregovora u Vašingtonu, Liban i Izrael potpisali su 26. juna "okvirni sporazum".

Sporazum predviđa primenu takozvanog "pilot zonskog programa", koja je započeta krajem jula, kada je izraelska vojska započela povlačenje sa tih teritorija.

Liban Izrael Foto: Emilio Morenatti/AP

"Okvirni sporazum" predviđa da libanska vojska preuzme kontrolu nad delovima južnog Libana i konfiskuje oružje od Hezbolaha, grupe povezane sa Iranom, dok se izraelske snage postepeno povlače.

Kurir.rs/Agencije

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