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Oko 800.000 Libanaca koji su raseljeni zbog rata na jugu te zemlje započeli su povratak u svoje domove, pošto su prestali izraelski napadi, saopšteno je danas iz Ujedinjenih nacija.

"821.077 ljudi počelo povratak u svoja područja", navodi se u saopštenju UN, ali i dodaje da je više od 360.000 i dalje raseljeno, od kojih oko 26.000 u vladinim skloništima.

Izrael je pokrenuo vazdušne napade i kopnenu invaziju na Liban u kojima je ubijeno više od 4.300 ljudi i raseljeno više stotine hiljada.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

U Rimu je u toku sedma runda pregovora Libana i Izraela uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, o sprovođenju ranije potpisanog okvirnog sporazuma.

Posle pete runde pregovora u Vašingtonu, Liban i Izrael potpisali su 26. juna "okvirni sporazum".

Sporazum predviđa primenu takozvanog "pilot zonskog programa", koja je započeta krajem jula, kada je izraelska vojska započela povlačenje sa tih teritorija.

1/14 Vidi galeriju Liban Izrael Foto: Emilio Morenatti/AP

"Okvirni sporazum" predviđa da libanska vojska preuzme kontrolu nad delovima južnog Libana i konfiskuje oružje od Hezbolaha, grupe povezane sa Iranom, dok se izraelske snage postepeno povlače.