PRESTALI IZRAELSKI NAPADI: Oko 800.000 Libanaca započelo povratak u svoje domove
Oko 800.000 Libanaca koji su raseljeni zbog rata na jugu te zemlje započeli su povratak u svoje domove, pošto su prestali izraelski napadi, saopšteno je danas iz Ujedinjenih nacija.
"821.077 ljudi počelo povratak u svoja područja", navodi se u saopštenju UN, ali i dodaje da je više od 360.000 i dalje raseljeno, od kojih oko 26.000 u vladinim skloništima.
Izrael je pokrenuo vazdušne napade i kopnenu invaziju na Liban u kojima je ubijeno više od 4.300 ljudi i raseljeno više stotine hiljada.
U Rimu je u toku sedma runda pregovora Libana i Izraela uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, o sprovođenju ranije potpisanog okvirnog sporazuma.
Posle pete runde pregovora u Vašingtonu, Liban i Izrael potpisali su 26. juna "okvirni sporazum".
Sporazum predviđa primenu takozvanog "pilot zonskog programa", koja je započeta krajem jula, kada je izraelska vojska započela povlačenje sa tih teritorija.
"Okvirni sporazum" predviđa da libanska vojska preuzme kontrolu nad delovima južnog Libana i konfiskuje oružje od Hezbolaha, grupe povezane sa Iranom, dok se izraelske snage postepeno povlače.
Kurir.rs/Agencije