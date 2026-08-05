Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Incident u u mestu Prospekt Hil

Incident u u mestu Prospekt Hil

Slušaj vest

Više osoba je ubijeno, a najmanje jedna je hospitalizovana u masovnoj pucnjavi u mestu Prospekt Hil u američkoj saveznoj državi Severna Karolina.

Državni istražni biro Severne Karoline saopštio je da je kancelarija šerifa okruga Kasvel zatražila pomoć "u vezi sa ranom jutarnjom masovnom pucnjavom na Bruks roudu u Prospekt Hilu, u Severnoj Karolini".

Zvaničnik okruga Kasvel kasnije je rekao televiziji WGHP da je više ljudi ubijeno u incidentu za koji se veruje da je bio izolovan.

Najmanje jedna osoba je hospitalizovana, a osumnjičeni još nije identifikovan, dodao je zvaničnik.

"Ovaj događaj se dogodio oko 8.30 časova ujutru. Zamenici šerifa okruga Kasvel i patrola autoputeva Severne Karoline odmah su reagovali", navodi se u ranijoj objavi državnog biroa na Fejsbuku.

"U ovom trenutku ne postoji opasnost za širu javnost", saopšteno je u ranijoj poruci. "Kancelarija šerifa okruga Kasvel radi na prikupljanju činjenica o slučaju".