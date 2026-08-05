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Nad centralnom Slovenijom razvio se jak toplotni talas, uzrokujući pad temperature u nekim oblastima i stvarajući oštre temperaturne razlike. Na primer, u gradovima Logatec i Boršt, temperatura je pala sa oko 35 °C na samo 21 °C. Istovremeno, temperature na istoku i jugoistoku zemlje su i dalje između 37 °C i 39 °C.

Agencija ARSO izdala je upozorenje na grad za delove Slovenije, iako upozorenje na visoke temperature ostaje na snazi za skoro celu zemlju, pišu Slovenske novine.

Prema snimcima padavina sa radara Slovenačke agencije za životnu sredinu (ARSO), olujne ćelije su prisutne, između ostalog, u Julijskim Alpima, iznad Cerkna i u nekoliko oblasti u regionu Notranjske i Kočevja. Nad regionom Notranjske razvila se jaka olujna aktivnost. Oluja izazvana toplotom formirala se u području između Rakeka i Logatca, donoseći obilne pljuskove i mogućnost grada. ARSO javlja da je u Sviščacima u poslednjem satu palo 23 milimetra kiše i dodaje da se očekuje postepeno slabljenje olujne aktivnosti u narednim satima.

Agencija za životnu sredinu je takođe izdala upozorenje na grad. Velika verovatnoća grada postoji u oblasti Bovca, dolinama Gorenjske i Gornje Save, kao i u Ljubljani i Notranjskoj regiji.

Sreda će biti sunčana i veoma vruća, sa temperaturama koje će dostići 39 stepeni Celzijusa. Prema podacima slovenačke agencije za životnu sredinu (ARSO), tokom dana će se nad brdovitim predelima razvijati kumulusni oblačni oblaci, a tamo su popodne mogući izolovani pljuskovi ili grmljavina.