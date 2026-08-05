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Potvrda prijema poruke nije stigla do civilnog aerodroma

Potvrda prijema poruke nije stigla do civilnog aerodroma

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Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion sa putnicima previše približio predsedničkom vojnom helikopteru Marine One u kojem se nalazio predsednik Amerike Donald Tramp, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Predsednički helikopter poleteo je u utorak popodne sa heliodroma Elipsa na južnom travnjaku Bele kuće, dok vazdušni saobraćaj na obližnjem civilnom aerodromu Vašington Nešnal nije bio obustavljen nekoliko minuta posle poletanja.

Analiza komunikacije kontrole letenja pokazala je da su piloti Marine One najmanje tri puta obavestili kontrolni toranj aerodroma Vašington Nešnal o planiranom poletanju, ali izgleda da potvrda prijema poruke nije stigla.

Foto: Profimedia

"Kula, da li me čujete. Marine One, tri minuta do poletanja", rekao je pilot helikoptera u 14.31, nakon čega je ponovio poruku. Kontrolor leta odgovorio je da je prenos bio "prekinut i nejasan".

Marine One poleteo je oko 14.33, a samo minut kasnije sa aerodroma Vašington Nešnal uzleteo je avion kompanije American Airlines na letu ka Pensakoli na Floridi.

Podaci sajta Flightradar24 pokazuju da je putnički avion prošao na manje od 1,5 milje, odnosno oko 2,4 kilometra, od predsedničkog helikoptera. Ipak, oba vazduhoplova bezbedno su završila let.

Portparol američkih marinaca rekao je da je let Marine One bio rutinski i da kontrolni toranj nije zadržavao posadu helikoptera niti menjao njegovu putanju.

Iz Bele kuće su poručili da predsednik Tramp ni u jednom trenutku nije bio ugrožen.