Slušaj vest

Suočen sa porazom na frontu zvanični Kijev intenzivira napade na civile i fokusira se na terorističke napade protiv ruskih civila, izjavio je danas ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama (UN) Vasilij Nebenzja.

"Zvanični Kijev svakodnevno vrši ciljane udare na civile u Rusiji koristeći i oružje NATO-a. Zemlje EU i NATO-a ne kriju svoju umešanost u terorističke aktivnosti Kijeva i isporučuju hiljade dronova i raketa Ukrajini", rekao je Nebenzja na sednici SB UN.

On je istakao da "teroristički ukrajinski udari" na Zaporošku nuklearnu elektranu potvrđuju težnju Kijeva da izazove dezorganizaciju u rukovođenju tom nuklearkom i stvori opasnost od nuklearne katastrofe.

Nebenzja je optužio zapadne zemlje da koriste Ukrajinu ne samo za vođenje "posrednog rata protiv Rusije", već i za ostvarivanje svojih interesa u Africi.

Foto: Printscreen YouTube

"Kijevski režim je odavno u potpunoj ekonomskoj i vojnoj zavisnosti od EU i NATO-a. Oni koriste Ukrajinu za posredni rat protiv Rusije. Isti je pristup zapadnih sponzora i na afričkom kontinentu. Podstičući Ukrajince da pomažu terorističkim grupama u regionu Sahela oni realizju sopstvene ciljeve preko tuđih leđa", rekao je Nebenzja.

Prema njegovim rečima, kijevski režim je umešan u terorističke aktivnosti u Africi, isporuke dronova i obuku vojnika, a registrovani su slučajevi da je zapadno oružje isporučeno Kijevu palo u ruke militanata kako u Africi, tako i u Latinskoj Americi i na Bliskom istoku.

Dodao je da bi američki nadzorni organi trebalo da istraže kako je Kijev iskoristio vojnu pomoć dobijenu od administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena.