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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi iza odluke da se Kijevu smanji isporuka antibalističkih raketa mogli stajati politički motivi, posebno želja da se Ukrajina učini poslušnijom.

Zelenski je podsetio na informaciju objavljenu ranije danas da je od početka 2026. godine Ukrajina počela da dobija tri puta manje protivbalističkih raketa i potvrdio da su partneri Kijeva odbili da obezbede dodatne sisteme protivraketne odbrane

"To je bilo povezano sa ratom, ili bi danas bilo fer reći, neprijateljstvima i ratovima na Bliskom istoku. Barem je to bio zvanični razlog koji smo dobili od naših partnera, pre svega Sjedinjenih Država, kao i od evropskih partnera", rekao je Zelenski tokom sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, preneo je Ukrinform.

Istovremeno, on je nagovestio da smanjenje zaliha može imati i druge razloge.

"Ne znam da li postoje drugi razlozi osim Bliskog istoka. Možda su to politički koraci da se Ukrajina, takoreći, učini prilagodljivijom.

Foto: YouTube/ ISPR Official

Po mom mišljenju, ovo je neizbežno. Razumemo da je ovo ozbiljan izazov", naveo je Zelenski.

On je izjavio da se Ukrajina danas nalazi u situaciji da nema dovoljlno raketa sposobnih da presretnu balističke rakete.

Ukrajinski predsednik je pozvao Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova da učine sve što je moguće, da "stisnu zube i učine sve", kako bi njihovi partneri povećali isporuke protivbalističkih sistema protivvazdušne odbrane.

"Svi moramo ovo da uradimo... Vojska mora da uništi neprijateljske lansirne sisteme", rekao je Zelenski.

On je zatražio i da vojno-industrijska preduzeća ubrzaju rad na projektu protivbalističke odbrane.

Zelenski je ranije danas, nakon sastanka sa vojskom, Ministarstvom odbrane, timovima Službe bezbednosti Ukrajine, Državnog komiteta odbrane i Ministarstva odbrane, izjavio da je ove godine isporuka raketa protivvazdušne odbrane od partnera smanjena tri puta u poređenju sa 2025. godinom.