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Jemenski pobunjenici Hutisaopštili su u sredu da su napali drugi saudijski naftni tanker istog dana, ovoga puta u Adenskom zalivu, u okviru blokade saudijske flote, prenosi francuski Mond.

Portparol vojnog krila Huta Jahja Sari izjavio je da je tanker Daisy pogođen balističkom raketom, nakon što su ranije tokom dana objavili da je još jedan saudijski naftni tanker bio meta kod Janbua, strateške saudijske luke na Crvenom moru.

Ovi napadi deo su eskalacije koju su pobunjenici, koje podržava Iran, pokrenuli nakon što su 20. jula uveli blokadu saudijskih luka, tvrdeći da je to odgovor na višegodišnju blokadu koju je Rijadnametao njima.

Huti su prethodno preuzeli odgovornost za vojnu operaciju u Crvenom moru protiv dva saudijska naftna tankera za koje tvrde da su prekršili njihovu blokadu, a zatim su u petak uveče napali i brod jedne saudijske kompanije, pri čemu je pričinjena samo manja materijalna šteta.

Saudijska Arabija odgovorila je iste večeri vazdušnim udarima na vojne položaje Huta u luci Hodeida i na obližnjem ostrvu Kamaran.

Kao odgovor, "ministarstvo spoljnih poslova" Huta poručilo je da će uslediti "eskalacija kao odgovor na eskalaciju", a potom su u subotu ujutru preuzeli odgovornost za raketni napad na saudijski lučki grad Džizan.

Ovaj novi talas nasilja odvija se u širem kontekstu sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, s jedne strane, i Irana, s druge, koji traje od 28. februara.

Napadima na saudski pomorski saobraćaj Teheran i njegovi jemenski saveznici nastoje da izvrše pritisak na Vašington ugrožavajući sposobnost Saudijske Arabije, najvećeg svetskog izvoznika nafte, da zaobiđe Ormuski moreuz, koji je već pod iranskom blokadom.

Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je da je primila izveštaj o incidentu 95 nautičkih milja jugoistočno od jemenskog Adena.

U saopštenju UKMTO se navodi da je kapetan tankera prijavio glasnu eksploziju u neposrednoj blizini plovila i potvrdio da je cela posada bezbedna.

Najnoviji napad usledio je u jeku pojačanih tenzija između Jemena i Saudijske Arabije.

Predsednik Vrhovnog političkog saveta Jemena Mahdi el-Mašat rekao je da je jedini put ka okončanju tekućih neprijateljstava i uspostavljanju mira bezuslovni prekid blokade i agresije Saudijske Arabije protiv Jemena.