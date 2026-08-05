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Nekoliko ruskih vazdušnih napada na električne objekte glavnog ukrajinskog dobavljača energije (DTEK), ostavilo je 126.000 domaćinstava u Dnjepropetrovskoj oblasti bez struje, saopštio je večeras DTEK na društvenim mrežama.

Ta domaćinstva se prvenstveno nalaze u južnim gradovima Nikopolj, Marganec i Pokrov.

Prema DTEK-u, iako su popravke već počele, one će potrajati jer je pričinjena velika šteta velika.

Prema navodima načelnika vojne administracije regiona Oleksandera Handže, nestanak struje je posledica "neprijateljskog napada", bez navođenja drugih detalja.

"Ekipe su već na licu mesta i čine sve što mogu da što pre vrate struju u domove", dodao je Handža.