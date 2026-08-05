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Iran je upozorio države Zaliva da bi svaki novi američki napad na njihovu teritoriju izazvao odgovor protiv kritične energetske infrastrukture širom regiona, prenela je večeras britanska agencija Rojters.

Upozorenje je izdato kroz niz diplomatskih kontakata na visokom nivou nakon što je američki predsednik Donald Tramp 28. jula zapretio da će napasti iransku energetsku mrežu i infrastrukturu, rekli su izvori bliski tom pitanju.

Dva visoka iranska zvaničnika, dva izvora iz Zaliva i jedan visoki regionalni diplomata upoznat sa razgovorima rekli su Rojtersu da je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči razgovarao sa svojim saudijskim, turskim i katarskim kolegama, kao i sa načelnikom pakistanske vojske.

Foto: EPA / US Navy

Aragči je pozvao saveznike Vašingtona u Zalivu da iskoriste svoj uticaj na Trampa kako bi ga odvratili od pokretanja obnovljenih napada, rekli su diplomatski izvori upozoravajući da bi svaki napad na Iran izazvao odgovor protiv američke imovine i energetskih postrojenja širom Zaliva.

Izvori su rekli da je Aragči u svakom razgovoru ponosio da je Iran spreman da uzvrati napade, ali je pronalaženje diplomatskog rešenja najbolji način da se izbegne šire zaoštravanje i razaranje širom regiona.