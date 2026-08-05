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Ukrajinske vlasti evakuišu 525 dece i mladih iz Kramatorskai okolnih naselja zbog sve veće opasnosti od ruskih napada.

Vojni guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin rekao je da se bezbednosna situacija pogoršava i da deca više ne mogu biti izložena stalnoj pretnji.

"Bezbednosna situacija se pogoršava, stoga je neprihvatljivo izlagati decu stalnoj pretnji ruskih napada", rekao je Filaškin, opisujući evakuaciju kao tešku, ali neophodnu odluku.

Iz sela Krasnotorka biće evakuisano 59 maloletnika, iz Bilenkog 140, a iz Kramatorska 326.

Reč je o deci i mladima iz ukupno 424 porodice.

Inače, Kramatorsk je udaljen manje od 15 kilometara od linije fronta.

Područje Kramatorska i Slovjanska predstavlja poslednje veće uporište u Donjeckoj oblasti koje se nalazi pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Rusija, koja je pokrenula punu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, zahteva potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke oblasti kao jedan od uslova za mirovne pregovore.

Kurir.rs/Agencije

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