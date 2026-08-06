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Aerodrom u Lajpcigubio je zatvoren tokom noći pošto je na pisti pronađen sumnjiv predmet nedugo pošto je na području aerodroma uočen dron!

Kako navode lokalni mediji, ubrzo posle ponoći na prostoru aerodroma uočena je bespilotna letelica, a nedugo zatim na jednoj od dve piste pronađen je sumnjiv predmet.

Slučaj su odmah preuzeli Tim za borbu protiv terorizma pri Tužilaštvu u Drezdenu i policija nemačke savezne pokrajine Saksonije.

Zbog ozbiljnosti situacije, nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint hitno je prekinuo godišnji odmor u Italiji i otputovao na vanredne sastanke u Lajpcig.

Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia, Printskrin

Reakcije političkog vrha u Berlinu bile su izuzetno oštre, a sumnja je odmah pala na Moskvu.

Ambasador Ukrajine u Nemačkoj Oleksij Makejev otvoreno je upitao ko bi drugi mogao stajati iza ovog napada osim Rusije. Sa njim se slaže i deo nemačkih poslanika.

Konstantin fon Noc iz redova Zelenih, koji predsedava parlamentarnim odborom za nadzor obaveštajnih službi, upozorio je da,ukoliko se pokaže da iza napada stoji neka strana država ,to više nije običan teroristički čin, već akt državnog terorizma usmeren direktno protiv Savezne Republike Nemačke i njenih građana.

Njegov kolega iz CDU-a Mark Henrihman dodao je da sve ukazuje na direktan pokušaj napada na infrastrukturu od ključnog značaja za Ukrajinu i naglasio da bi potvrda tih detalja predstavljala potpuno novi i opasan nivo eskalacije.

Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

Niz opasnih sabotaža: Na meti i čelnici vojne industrije

Nemačke i evropske obaveštajne službe već duže vreme upozoravaju na kampanju sabotaža, špijunaže i dezinformacija koju Moskva navodno sprovodi širom Evrope.

U julu 2024. godine u DHL-ovom objektu u Lajpcigu zapalio se paket pripremljen za utovar u avion, za šta su nemačke obaveštajne službe direktno optužile Moskvu.

Prošle godine osuđen je i kineski državljanin zbog špijuniranja letova i vojnih tereta na istom aerodromu.

Međutim, novi podaci ukazuju na još mračniji scenario.

Foto: Tobias Junghanns / AFP / Profimedia

Nemački list Die Zeit otkrio je da su ruske tajne službe nedavno planirale atentat na Stefana Tumana, direktora nemačkog proizvođača vojnih dronova Donaustahl.

Zbog te zavere ovog proleća uhapšeni su muškarac iz Ukrajine i žena iz Rumunije, za koje se sumnja da su radili za ruske obaveštajne službe, piše Guardian.

Takođe, američke obaveštajne službe ranije su sprečile navodnu rusku zaveru za ubistvo Armina Papergera, glavnog izvršnog direktora nemačkog proizvođača oružja Rheinmetall i jednog od ključnih snabdevača ukrajinske vojske.

Istraga u Lajpcigu se nastavlja, a nemačke vlasti poručuju da je bezbednost putničkog saobraćaja trenutno stabilna.

Istovremeno, stepen pripravnosti na svim vojnim i logističkim objektima u zemlji podignut je na najviši nivo.

Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova

Pronalazak drona naoružanog eksplozivom na aerodromu Lajpcig-Hale je više od uobičajenog bezbednosnog incidenta, upozorio je danas nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint iz stranke desnog centra CSU.

U saopštenju ministra Dobrinta se navodi da je reč o "novom kvalitetu pretnje i hibridnom scenariju napada", navodi Bildt.

"Ovde, po svemu sudeći imamo posla sa nadmetanjem stranih sila koje očigledno žele da doprinesu poremećaju bezbednosti u Nemačkoj. To što je na aerodromu pronađen dron naoružan eksplozivom, to je novi scenario pretnje", rekao je Dobrindt.

On je ukazao da su za takve situacije potrebna ozbiljna tehnička znanja, kao i iskustvo u rukovanju eksplozivima.

"Ništa ne ukazuje na amaterski postupak. Ovde govorimo o profesionalnoj hibridnoj pretnji", ocenio je Dobrint i potvrdio da je dron "uspešno zaobišao odbrambene sisteme koje imaju nemački aerodromi".

Nemački ministar unutrašnjih poslova je upozorio da se mora pretpostaviti da su profesionalni počinioci istražili kako funkcionišu sistemi zaštite u nemačkoj i u skladu sa tim su verovatno prilagodili svoju tehnologiju.

Nemačka policija rasporedila je ranije robota za deaktiviranje eksplozivnih naprava nakon što je tokom noći na aerodromu u Lajpcigu pronađen dron sa eksplozivom.

Prema navodima istražitelja, zaposleni na aerodromu uočio je dron sa nepoznatom eksplozivnom napravom u bezbednosnoj zoni teretnog dela aerodroma, u blizini južne piste.

Aerodrom u Lajpcigu predstavlja važno logističko čvorište za vojni transport Nemačke i saveznika iz NATO-a, a na njemu se nalazi i baza ukrajinske avio-kompanije Antonov.

Prema medijskim navodima, dron je pronađen u blizini jednog od Antonovljevih teretnih aviona.