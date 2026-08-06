Ajatolah se i dalje ne pojavljuje u javnosti

Ajatolah se i dalje ne pojavljuje u javnosti

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Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da je komunikacija sa vrhovnim verskim vođom Irana ajatolahom Modžtabom Hamneijem "trenutno veoma teška".

"Trenutno je veoma je teško komunicirati sa njim, ali u svakom slučaju njegovo prisustvo je veoma veliki izvor snage za nas kako bismo mogli da nastavimo", rekao je Pezeškijan.

Hamnei, koji je ranjen u američko-izraelskim napadima koji su pokrenuli rat na Bliskom istoku, nije se pojavljivao u javnosti otkako je nasledio svog oca koji je ubijen u istom napadu, prenosi CBS Njuz.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Ajatolah Modžtaba Hamnei je do sada pisanim porukama komunicirao sa iranskim državnim vrhom, ali njegov izostanak iz javnog života u vreme kada je Iran u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama i posebno nepojavljivanje na sahrani svoga oca doveli su do spekulacija o njegovim odnosima sa drugim visokim iranskim zvaničnicima.

Međutim, Pezeškijan je stao u odbranu svog lidera insistirajući da je održao produktivne sastanke sa njim i da je dočekan sa "ljubaznošću i zdravom logikom".

"Nažalost, trenutna situacija omogućava nekim zlonamernim ljudima da ga drugačije opišu i da predstave drugačiju sliku o njemu", rekao je Pezeškijan.