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Vladimir Tkačuk, suosnivač ruske fabrike borbenih bespilotnih letelica "Uraldronzavod", teško je ranjen, a njegov vozač je poginuo kada je njihov automobil dignut u vazduh u blizini grada Jekaterinburga.

Rojters navodi da se čini da je ovo najnoviji u nizu ciljanih napada izvedenih u Rusiji povezanih sa ratom u Ukrajini.

Navodi se da je državna novinska agencija Tas, pozivajući se na izvor iz službi za vanredne situacije, objavila da je Tkačuk na intenzivnoj nezi i da se lekari bore za njegov život.

Prema informacijama jednog od ruskih ratnih blogera, napad se dogodio u utorak, ali su detalji objavljeni tek dan kasnije i tek onda su o tome naširoko izvestili ruski mediji.

1/5 Vidi galeriju Ruski borbeni dron "Vampir" ("Gaul") Foto: Maria Taran/Shutterstock, screenshot YT/VibeFlixStudio

Automobil uništen u eksploziji

Portal Meš, koji ima izvore u ruskoj policiji i službama bezbednosti, objavio je da je Tkačukov automobil marke "Mercedes" uništen eksplozivnom napravom sakrivenom ispod vozila.

Navodi se da je vozač, koji je u nekim izveštajima opisan i kao telohranitelj Tkačuka, stradao na licu mesta.

Britanska agencija podseća da je Rusija okrivila Ukrajinu za niz prethodnih atentata na visoke vojne zvaničnike i ljude povezane sa ratnim naporima Moskve.

Ukrajina je preuzela odgovornost za neke od napada, dok je za druge negirala krivicu.

Kijev nije još uvek komentarisao najnoviji incident.

Vladimir Tkačuk predstavlja dron "Vampir" ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u septembru 2024. Foto: Valeriy Sharifulin/Pool Sputnik Kremlin

Tkačukova kompanija proizvodi dronove "Vampir“ kojima upravlja operater koji nosi specijalne naočare i prati video snimak iz bespilotne letelice uživo.

Ove dronove Rusija u velikoj meri koristi na frontu u Ukrajini.

Skupljao novac za rusku vojsku

Navodi se da je Tkačuk vodio i popularni Telegram kanal "Opsednut ratom", putem kojeg je prikupljao sredstva za rusku vojsku.

Tkačuk je u septembru 2024. lično predstavio "Vampira" visokim zvaničnicima, uključujući predsednika Vladimira Putina i Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

Ovo je bio drugi napad za nedelju dana na ruske proizvođače dronova.

Rojters podseća da je 30. jula Andrej Čerezov, proizvođač dronova "Obav", ranjen je u napadu koji je izveo za sada nepoznati počinilac.

Dronovi su postali dominantno oružje u ratu u Ukrajini, koji je sada na polovini pete godine trajanja.

Vest o bombaškom napadu na automobil Tkačuka pojavila se ubrzo nakon što je Putin imenovao Denisa Ljamina za komandanta ruskih snaga bespilotnih sistema, novoosnovanog ogranka vojske koji čine jedinice koje upravljaju dronovima.