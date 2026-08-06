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Ključ kineske modernizacije leži u tehnološkoj modernizaciji. Period „15. petogodišnjeg plana“ predstavlja ključnu fazu u izgradnji snažne naučne i tehnološke zemlje. Od početka ove godine, u okviru priprema za početak realizacije 15. petogodišnjeg plana, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Si Đinping doneo je niz važnih odluka u oblasti tehnoloških inovacija, ubrzavajući unapređenje naučne i tehnološke samostalnosti i osnaživanja na visokom nivou.

Tri „prva“ pokazuju značaj tehnologije

Postizanje visokog nivoa naučne i tehnološke samostalnosti i izgradnja snažne naučno-tehnološke zemlje do 2035. godine predstavljaju strateški cilj postavljen na 20. Nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine. Sa još devet godina do isteka ovog roka, unapređenje kineske modernizacije zahteva tehnološke inovacije kao ključnu podršku i pravac razvoja.

U prvoj godini 15. petogodišnjeg plana, prva kolektivna studijska sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPK bila je posvećena planiranju budućnosti i razvoju budućih industrija. Prva lokalna inspekcija Si Đinpinga bila je Nacionalni informacioni inovacioni park Jidžuang u Pekingu, gde se detaljno upoznao sa najnovijim dostignućima u oblastima veštačke inteligencije, robotike i drugih tehnoloških sektora. Krajem aprila u Šangaju je održan simpozijum posvećen jačanju fundamentalnih istraživanja. To je bila prva važna sednica Centralnog komiteta KPK posvećena naučno-tehnološkoj temi u prvoj godini 15. petogodišnjeg plana. Tri „prva“ događaja pokazuju značaj koji tehnološke inovacije imaju u razvojnim planovima Si Đinpinga, ali i njihovu ključnu ulogu u sveobuhvatnom procesu kineske modernizacije.

Na tehnološkom skupu upućen poziv na napredak

Osmog jula održan je veliki naučno-tehnološki skup povodom početka prve godine 15. petogodišnjeg plana. Događaj je obuhvatio Nacionalnu konferenciju o nagradama za nauku i tehnologiju, Konferenciju članova Kineske akademije nauka i Kineske akademije inženjerstva, kao i 11. Nacionalni kongres Kineske asocijacije za nauku i tehnologiju. Skup je održan u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, a okupio je najistaknutije predstavnike kineske naučne i tehnološke zajednice. Si Đinping je tom prilikom uručio nagrade akademicima Čen Lićjuenu i Benu Deu, dobitnicima Nacionalne nagrade za nauku i tehnologiju za 2025. godinu. Od 18. Nacionalnog kongresa KPK održanog 2012. godine, Centralni komitet KPK stavio je tehnološke inovacije u središte procesa modernizacije, što je dovelo do istorijskih dostignuća i velikih transformacija u kineskom naučnom i tehnološkom sektoru.

Kina se ubrzano transformiše iz globalnog učesnika i korisnika tehnologije u jednog od njenih pionira i lidera, postajući jedna od zemalja sa najbržim rastom inovacija. Na skupu održanom 8. jula, Si Đinping izneo je jasne smernice za sprovođenje planova Centralnog komiteta KPK u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja tokom perioda 15. petogodišnjeg plana, pružajući važne smernice za izgradnju snažne naučno-tehnološke zemlje.

„Važna konferencija u Šangaju“ odražava kineski duh

Svetska konferencija o veštačkoj inteligenciji 2026. i sastanak o globalnom upravljanju veštačkom inteligencijom održani su od 17. do 20. jula u Šangaju. Si Đinping prisustvovao je svečanom otvaranju konferencije i održao uvodni govor.

On je u govoru izložio stav Kine o unapređenju globalnog razvoja i upravljanja veštačkom inteligencijom, ukazujući na pravce i načine za podsticanje njenog pozitivnog razvoja. „Kina smatra da sve zemlje treba da podrže filozofiju razvoja usmerenu ka ljudima, da veštačku inteligenciju pretvore u važnu pokretačku snagu za unapređenje zajedničkog prosperiteta i očuvanje zajedničke bezbednosti, kao i da zajedničkim naporima izgrade pravedan i razuman globalni sistem upravljanja veštačkom inteligencijom.“ Zahvaljujući naporima svih strana, u Šangaju je zvanično osnovana Svetska organizacija za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, što predstavlja važnu prekretnicu u istoriji razvoja ove tehnologije. Na svečanom otvaranju Si Đinping je najavio velike inicijative za podršku globalnom razvoju veštačke inteligencije, naglašavajući odgovornost Kine kao velike sile.