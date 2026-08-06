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Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa mesta bombaškog napada na Vladimira Tkačuka, suosnivača ruske fabrike borbenih bespilotnih letelica "Uraldronzavod" u blizini Jekaterinburga.

Tkačuk je teško ranjen, a njegov vozač je poginuo kada je njihov automobil dignut u vazduh eksplozivnom napravom sakrivenom ispod vozila.

Na video snimku se vidi kako vatrogasci pokušavaju da ugase automobil koji se pretvorio u buktinju.

Fotografije pokazuju da je vozilo potpuno ugljenisano i vide se tragovi krvi na zidu.

Rojters je naveo da se čini da je ovo najnoviji u nizu ciljanih napada izvedenih u Rusiji povezanih sa ratom u Ukrajini.

Lekari se bore za život Tkačuka

Navodi se da je državna novinska agencija Tas, pozivajući se na izvor iz službi za vanredne situacije, objavila da je Tkačuk na intenzivnoj nezi i da se lekari bore za njegov život.

Prema informacijama jednog od ruskih ratnih blogera, napad se dogodio u utorak, ali su detalji objavljeni tek dan kasnije i tek onda su o tome naširoko izvestili ruski mediji.

Portal Meš, koji ima izvore u ruskoj policiji i službama bezbednosti, objavio je da je Tkačukov automobil marke "Mercedes" potpuno uništen.

Navodi se da je vozač, koji je u nekim izveštajima opisan i kao telohranitelj Tkačuka, stradao na licu mesta.

1/5 Vidi galeriju Ruski borbeni dron "Vampir" ("Gaul") Foto: Maria Taran/Shutterstock, screenshot YT/VibeFlixStudio

Britanska agencija podseća da je Rusija okrivila Ukrajinu za niz prethodnih atentata na visoke vojne zvaničnike i ljude povezane sa ratnim naporima Moskve.

Ukrajinci se još nisu oglasili

Ukrajina je preuzela odgovornost za neke od napada, dok je za druge negirala krivicu.

Kijev nije još uvek komentarisao najnoviji incident.

Tkačukova kompanija proizvodi dronove "Vampir“ kojima upravlja operater koji nosi specijalne naočare i prati video snimak iz bespilotne letelice uživo.

Ove dronove Rusija u velikoj meri koristi na frontu u Ukrajini.

Vladimir Tkačuk predstavlja dron "Vampir" ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u septembru 2024. Foto: Valeriy Sharifulin/Pool Sputnik Kremlin

Navodi se da je Tkačuk vodio i popularni Telegram kanal "Opsednut ratom", putem kojeg je prikupljao sredstva za rusku vojsku.

Lično predstavio dronove Putinu

Tkačuk je u septembru 2024. lično predstavio "Vampira" visokim zvaničnicima, uključujući predsednika Vladimira Putina i Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

Vladimir Tkačuk predstavlja dron "Vampir" ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u septembru 2024. Foto: Valeriy Sharifulin/Pool Sputnik Kremlin

Ovo je bio drugi napad za nedelju dana na ruske proizvođače dronova.

Rojters podseća da je 30. jula Andrej Čerezov, proizvođač dronova "Obav", ranjen je u napadu koji je izveo za sada nepoznati počinilac.

Dronovi su postali dominantno oružje u ratu u Ukrajini, koji je sada na polovini pete godine trajanja.