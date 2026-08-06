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Kina je najavila niz mera protiv SAD i američkih firmi, što je Peking opisao kao odmazdu na nedavne poteze Vašingtona usmerene na kineske kompanije.

CNN navodi da uzvratne sankcije, objavljene juče, stižu nekoliko nedelja pre očekivanog samita između kineskog predsednika Si Đinpinga i predsednika Donalda Trampa u Americi narednog meseca, dok se dve najveće svetske privrede bore da održe ono što su nazvale "konstruktivnom strateškom stabilnošću" usred sve većeg tehnološkog rivaliteta.

Ministarstvo trgovine Kine objavilo je da uvodi sankcije protiv više američkih kompanija, uključujući biotehnološku i firmu za analizu resursa, a pooštrava i kontrolu izvoza u SAD dronova i komponenti i tehnologija povezanih sa njima.

Amerika zabranila uvoz proizvoda 43 kineske kompanije

Američka televizija navodi da je šest kompanija dodato na takozvanu kinesku listu kontramera što predstavlja odmazdu na potez SAD od prošle nedelje kojim je zabranjen uvoz proizvoda 43 kineske kompanije zbog navodnih kršenja ljudskih prava Ujgura i drugih manjinskih grupa.

Stavljanje na crnu listu sedme kompanije povezan je sa zabranom koju je američka Federalna komisija za komunikacija (FCC) prošlog meseca uvela na uvoz novih humanoidnih i četvoronožnih robota, koji se uglavnom proizvode u Kini, kao i konvertera (pretvarača) napona.

Kompanijama i fizičkim licima u Kini je zabranjeno poslovanje ili saradnja sa navedenim američkim firmama.

1/18 Vidi galeriju Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Kontramere Pekinga takođe uključuju pokretanje istrage u vezi sa kršenjem nacionalne bezbednosti u pogledu uvoza kancelarijske opreme koje poseduje strani sistemski softver i obustavu određenih oblika saradnje sa SAD u oblasti inspekcije fabrika.

Peking: Nemamo drugog izbora

Portparol Ministarstva trgovine Kine je kazao da Peking "nema drugog izbora nego da preduzme neophodne kontramere" kao odgovor na nedavne američke potupke usmerene na kineske firme.

- Kina poziva Sjedinjene Države da odmah ponište te mere, zaustave svoje pogrešne akcije... i rade zajedno na održavanju konstruktivnih i stabilnih odnosa između Kine i SAD. Ako Sjedinjene Države insistiraju na uvođenju novih restriktivnih mera protiv Kine, Kina će preduzeti dalje kontramere - poručio je portparol ministarstva.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Pored zabrane uvoza novih robota i konvertera napona i stavljanja kineskih firmi na crnu listu zbog navodnih veza sa prisilnim radom, Trampova administracija je poslednjih nedelja sankcionisala kineske brodske kompanije za koje se tvrdi da prevoze iransko gorivo i dodala nove institucije, uključujući dva vodeća civilna univerziteta, na crnu listu Pentagona.

Kina je takođe bila među desetinama zemalja protiv kojih je Vašington prošlog meseca uveo carine od 10 ili 12,5 odsto zbog navodnog neuspeha u suzbijanju izvoza koji se ostvaruje prisilnim radom.

Zvaničnici Trampove administracije su nedavno pretili da će sankcionisati i kineske firme za veštačku inteligenciju.

1/13 Vidi galeriju Si Đinping, predsednik Kine Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Eskalacija tenzija odvija se uporedo sa pripremama za samit Si-Tramp koji bi trebalo da bude održan u septembru.

Visoki američki i kineski ekonomski zvaničnici održali su trgovinske pregovore putem video-linka prošle nedelje.

U julu je zamenik šefa kineske diplomatije posetio SAD, a ta poseta je viđena kao priprema za dolazak Sija.