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Najmanje dva izraelska vojnika su poginula i četvoro ih je ranjeno u borbama na jugu Libana, saopštila je danas vojska Izraela.

To su prvi izraelski gubici od juna, kada je stupilo na snagu primirje između Izraela i libanskog pokreta Hezbolah, koji ima podršku Irana.

Izraelska vojska je juče izvela napade na jugu Libana kao odgovor na ono što je navela da je kršenje primirja od strane Hezbolaha.

Vojska je pozvala stanovnike sela Mansuri da se evakuišu, što je prvo takvo upozorenje koje je Izrael izdao u Libanu u poslednjih nekoliko nedelja.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Hezbolah se nije oglasio povodom novih napada.