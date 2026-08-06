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Gastelum je u utorak uveče snimao prenos sa dvojicom prijatelja ispred restorana brze hrane u naselju Tres Rios, u severnom meksičkom gradu Kulijakanu, kada su mu prišla dvojica muškaraca na motociklu.

Jedan od njih je ispalio hitac iz neposredne blizine i usmrtio ga. Gastelum je na TikToku imao više od pola miliona pratilaca, gde je uglavnom objavljivao humorističke video-snimke.

Ovo nije prvi put da je influenser na društvenim mrežama ubijen u Meksiku. Prošle godine je 23-godišnja Valerija Markesubijena u kozmetičkom salonu dok je uživo prenosila sadržaj na TikToku.

Na snimku prenosa uživo, Gastelum i njegovi prijatelji nosili su jarko narandžaste jakne i torbe kakve obično koriste dostavljači. Lokalni mediji naveli su da je policija zbog njihove odeće u prvi mah pomislila da je žrtva dostavljač, ali su nadležni kasnije utvrdili njegov identitet.

Policija i forenzički stručnjaci ogradili su mesto zločina i analiziraju čauru, kao i snimke sa nadzornih kamera, u potrazi za tragovima koji bi mogli da dovedu do počinilaca. Za sada niko nije uhapšen, a dvojica napadača na motociklu pobegla su sa mesta zločina.

Za sada nije poznato da li je Gastelum ranije primao pretnje. Na svom Instagram nalogu često je objavljivao fotografije sa putovanja i noćnih izlazaka, kao i slike na kojima pozira ispred luksuznih automobila.

Na jednoj od objava vidi se kako stoji pored groba Leobarda Aispura, influensera poznatog pod nadimkom "El Gordo Perući".

Aispuro je ubijen iz vatrenog oružja u decembru 2024. godine, a policija je tada saopštila da bi njegovo ubistvo moglo biti povezano sa sukobom između dve zaraćene frakcije kartela Sinaloa.