DRAMA NA SASTANKU, HEGSET LAGAO TRAMPA?! Cure detalji iz Kemp Dejvida, lider SAD zahtevao objašnjenja
Američki predsednik Donald Tramp veruje da ga je ministar rata Pit Hegset obmanuo u vezi sa smanjenjem američkih zaliha oružja tokom rata protiv Irana, objavio je u sredu Vašington post, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji.
Prema pisanju novina, na marginama sastanka kabineta 31. jula u Kemp Dejvidu, predsedničkoj rezidenciji u Merilendu, nedaleko od Vašingtona, Tramp je zahtevao da Hegset objasni „zašto je očigledno bio obmanut u vezi sa ekstremnom nestašicom municije koja sada preti da ograniči vojne opcije sa Iranom“.
Bela kuća je u međuvremenu demantovala ove tvrdnje.
Tramp se obratio Hegsetu jer je mislio da je problem sa municijom rešen, navodi se u izveštaju.
Nestašica raketa dugog dometa i presretača protivvazdušne odbrane bila je među razlozima zbog kojih je Tramp odlučio da ne pokrene dodatne masovne napade na Iran, naglasio je list.
Sjedinjene Države su koristile više od 850 krstarećih raketa Tomahavk i preko 1.000 presretača THAAD i Patriot u prvim nedeljama rata protiv Irana, navodi se u izveštaju.
U međuvremenu, zalihe ATACMS-a su „iscrpljene do te mere da ih praktično više nema ni malo“. Vašington post je naglasio da smanjene zalihe imaju implikacije ne samo za Bliski istok već i za Ukrajinu, kojoj „nestaje protivvazdušne odbrane“ i ima malo mogućnosti da ih nadoknadi iz zapadnih zaliha.
Spor između Trampa i Hegseta odražava „rastuću frustraciju“ američkog predsednika šefom Pentagona, naveo je list. Prema njihovim izvorima, Hegset je okrivio zamenika sekretara za rat Stivena Fajnberga i za nestašicu municije i za to što nije osigurao da je Tramp u potpunosti obavešten o njoj. List je takođe citirao sekretarku za štampu Bele kuće Karolinu Livit i glavnog portparola Pentagona Šona Parnela, koji su odbacili izveštaj kao lažan.