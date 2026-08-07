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Drevne piramide Meroe u Sudanu, jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta na svetu, nalaze se u sve težem stanju zbog nagomilanog peska, širenja vegetacije i prekida radova na njihovom očuvanju. Stručnjaci upozoravaju da bi bez hitnih intervencija moglo doći do ozbiljnog urušavanja pojedinih struktura.

Arheolog Mahmud Sulejman ocenio je da lokalitetu preti "katastrofa", navodeći da postoji rizik od daljeg propadanja i urušavanja pojedinih delova piramida.

Meroe se nalazi oko 200 kilometara severno od Kartuma i obuhvata više od 200 piramida izgrađenih između 800. godine pre nove ere i 350. godine nove ere. Ove građevine predstavljaju kraljevske grobnice vladara drevne Kraljevine Kuš i deo su svetske baštine UNESKO-a.

Radnik obezbeđenja na lokalitetu Mustafa Ahmed upozorio je da se pesak gomila na piramidama i unutar hramova, dok je vegetacija počela nekontrolisano da se širi.

- Piramide su znatno propale i kamenje je počelo da pada - rekao je Ahmed.

Inspektor za antikvitete Mohamed Mubarak upozorio je da se so oslobođena iz nagomilanog peska taloži unutar grobnih hramova, ubrzava propadanje kamena i ugrožava drevne natpise koji su sačuvani vekovima.

Stručnjaci navode da su klimatske promene, nedostatak radne snage i nemogućnost stranih arheoloških misija da nastave rad zbog bezbednosne situacije dodatno ubrzali propadanje ovog istorijskog lokaliteta.

Sukob u Sudanu, koji je počeo u aprilu 2023. godine, doveo je do oštećenja brojnih kulturnih lokaliteta i muzeja širom zemlje. UNESKO je u aprilu upozorio da je više od 100 kulturnih lokaliteta oštećeno, dok su najmanje 22 muzeja opljačkana ili uništena od početka sukoba.