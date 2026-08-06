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Dvoje nemačkih turista, koji su biciklima ušli u zabranjenu zonu u blizini granice Poljskesa ruskom Kalinjingradskom oblasti i fotografisali to područje, privela je poljska granična straža.

Turisti su, kako su naveli, želeli izbliza da vide spoljnu granicu Evropske unije, ali su zbog ulaska u zabranjenu zonu i snimanja ruske strane kažnjeni novčanom kaznom od ukupno oko 280 evra.

Ušli u zabranjenu zonu kako bi izbliza videli granicu

Incident se dogodio u zaštitnoj zoni na granici Poljske sa Kalinjingradskom oblasti. Dvoje nemačkih državljana, koji su se kretali biciklima, ušli su u granični pojas uprkos jasno istaknutim znakovima zabrane, želeći da izbliza vide spoljnu granicu Evropske unije.

Na snimku se vidi kako turisti prilaze graničnoj ogradi, nakon čega do njih dolaze pripadnici granične straže koji su patrolirali tim područjem i intervenišu.

Fotografisali rusku teritoriju

Prema saopštenju poljske Granične straže, 63-godišnji nemački turista fotografisao je Kalinjingradsku oblast, koja je deo Rusije, iako je to zabranjeno. Nadležni su podsetili da su i neovlašćen ulazak u graničnu zonu i fotografisanje teritorije susedne države strogo zabranjeni.

Kažnjeni sa ukupno 280 evra

Pripadnici Granične straže izrekli su nemačkim turistima novčanu kaznu u ukupnom iznosu od oko 280 evra zbog počinjenih prekršaja.

Turisti su izjavili da nisu primetili znakove upozorenja i da im je jedina namera bila da izbliza vide spoljnu granicu Evropske unije.