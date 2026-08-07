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Vodostaj Dunava u Bugarskoj nastavlja da opada, a tokom poslednja 24 sata nivo reke smanjen je za još četiri centimetra, saopštila je Izvršna agencija za istraživanje i održavanje reke Dunav.

Najniži nivoi zabeleženi su na više mernih stanica duž bugarskog dela toka. Kod Rusea vodostaj je pao na -97 centimetara u odnosu na referentni nulti nivo, zbog čega su i dalje na snazi ograničenja u plovidbi, prenose bugarski mediji.

Problemi sa niskim nivoom vode prisutni su i na drugim delovima reke. Kod Vidina je izmeren vodostaj od -26 centimetara, u Lomu -11, Orjahovu -89, Nikopolu -5, dok je u Silistri nivo Dunava dostigao -79 centimetara. Temperatura vode duž bugarskog toka trenutno se kreće između 26 i 28 stepeni.

Iako je vodostaj Dunava izuzetno nizak, iz nuklearne elektrane Kozloduj poručuju da trenutna situacija ne utiče na njen rad i da se proizvodnja električne energije odvija prema planu.

Dimitar Zarčev iz Operatera elektroenergetskog sistema Bugarske ocenio je da se u ovom trenutku ne očekuju neposredni problemi za energetski sistem, ali je upozorio da bi dugotrajna suša i dalje opadanje nivoa Dunava mogli da utiču na mogućnost zemlje da zadrži poziciju jednog od najvećih izvoznika električne energije u regionu.