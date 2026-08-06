Slušaj vest

Grupa naoružanih doseljenika tokom noći upala je u zaseok Kirbet a-Tuba na jugu Hebronskih brda i zapalila nekoliko stambenih objekata.

Više stanovnika, među kojima su bile žene i deca, zatražilo je lekarsku pomoć zbog udisanja dima, izvestila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. Drugi palestinski mediji navode da je u napadu povređeno petoro Palestinaca.

Na mestu događaja ispisani su i grafiti na hebrejskom jeziku "Erec Jehuda", što znači "Zemlja Judeja".

To je istorijski naziv koji izraelski nacionalisti koriste kako bi istakli pravo Izraelana taj deo okupirane Zapadne obale.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPRVI IZREALSKI GUBICI U LJUDSTVU U LIBANU OD JUNA: Poginula dva vojnika, četiri ranjena, novi napadi na jugu nakon što je Hezbolah optužen za kršenje primirja
liban izrael.jpg
PlanetaPRESTALI IZRAELSKI NAPADI: Oko 800.000 Libanaca započelo povratak u svoje domove
Donirana hrana Liban.jpg
PlanetaNETANJAHU: Nema povlačenja Izraelaca iz Gaze dok se Hamas potpuno ne razoruža
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu
PlanetaPOTONUO INDIJSKI BROD! Pogođen je raketom!
profimedia0830797758.jpg