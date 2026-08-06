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nema mira na svetoj zemlji

nema mira na svetoj zemlji

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Grupa naoružanih doseljenika tokom noći upala je u zaseok Kirbet a-Tuba na jugu Hebronskih brda i zapalila nekoliko stambenih objekata.

Više stanovnika, među kojima su bile žene i deca, zatražilo je lekarsku pomoć zbog udisanja dima, izvestila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. Drugi palestinski mediji navode da je u napadu povređeno petoro Palestinaca.

Na mestu događaja ispisani su i grafiti na hebrejskom jeziku "Erec Jehuda", što znači "Zemlja Judeja".