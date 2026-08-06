Više stanovnika, među kojima su bile žene i deca, zatražilo je lekarsku pomoć zbog udisanja dima, a mediji navode da je povređeno petoro Palestinaca
nema mira na svetoj zemlji
ZAPADNA OBALA U PLAMENU! Izraelski doseljenici izveli JEZIV napad, palili kuće! Svuda ispisani grafiti: "Eretz Yehuda" (VIDEO)
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Grupa naoružanih doseljenika tokom noći upala je u zaseok Kirbet a-Tuba na jugu Hebronskih brda i zapalila nekoliko stambenih objekata.
Više stanovnika, među kojima su bile žene i deca, zatražilo je lekarsku pomoć zbog udisanja dima, izvestila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. Drugi palestinski mediji navode da je u napadu povređeno petoro Palestinaca.
Na mestu događaja ispisani su i grafiti na hebrejskom jeziku "Erec Jehuda", što znači "Zemlja Judeja".
To je istorijski naziv koji izraelski nacionalisti koriste kako bi istakli pravo Izraelana taj deo okupirane Zapadne obale.
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