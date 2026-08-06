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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimke najnovih vazdušnih udara duboko unutar teritorije Rusije.

- Danas su naše sankcije dugog dometa ponovo uticale na ograničavanje ruskih prihoda od nafte, koje ona koristi za finansiranje rata i ubijanje Ukrajinaca - naveo je Zelenski uz klip koji prikazuje posledice napada.

On je napisao da su "ukrajinske odbrambene snage pogodile objekte agresora više od 1.300 kilometara udaljene od linije fronta".

Ukrajinski napad na rusku rafineriju Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

- Rafinerija "Bašnjeft-Novoila" je pogođena u Baškortostanu. U Jaroslavskoj oblasti, skoro 700 kilometara od naše granice, pogođena je rafinerija "Slavnjeft-JANOS". Naši odgovori na rusku agresiju u Crnom moru su takođe bili uspešni. Konkretno, pogođena su dva vojna patrolna čamca i brodovi "flote iz senke" - poručio je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Predsednik Ukrajine se "zahvalio svim ratnicima Odbrambenih snaga koji sistematski proširuju naše kapacitete (vazdušnih udara) dugog dometa i time povećavaju šanse za diplomatiju".