ZELENSKI OBJAVIO SNIMKE UDARA 1.300 KM UNUTAR RUSIJE: SANKCIJE DUGOG DOMETA! Predsednik Ukrajine se "zahvalio ratnicima" što "povećavaju šanse za diplomatiju"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimke najnovih vazdušnih udara duboko unutar teritorije Rusije.
- Danas su naše sankcije dugog dometa ponovo uticale na ograničavanje ruskih prihoda od nafte, koje ona koristi za finansiranje rata i ubijanje Ukrajinaca - naveo je Zelenski uz klip koji prikazuje posledice napada.
On je napisao da su "ukrajinske odbrambene snage pogodile objekte agresora više od 1.300 kilometara udaljene od linije fronta".
- Rafinerija "Bašnjeft-Novoila" je pogođena u Baškortostanu. U Jaroslavskoj oblasti, skoro 700 kilometara od naše granice, pogođena je rafinerija "Slavnjeft-JANOS". Naši odgovori na rusku agresiju u Crnom moru su takođe bili uspešni. Konkretno, pogođena su dva vojna patrolna čamca i brodovi "flote iz senke" - poručio je Zelenski.
Predsednik Ukrajine se "zahvalio svim ratnicima Odbrambenih snaga koji sistematski proširuju naše kapacitete (vazdušnih udara) dugog dometa i time povećavaju šanse za diplomatiju".
- Rusija mora da izabere mir - zaključio je Zelenski.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)