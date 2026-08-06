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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimke najnovih vazdušnih udara duboko unutar teritorije Rusije.

- Danas su naše sankcije dugog dometa ponovo uticale na ograničavanje ruskih prihoda od nafte, koje ona koristi za finansiranje rata i ubijanje Ukrajinaca - naveo je Zelenski uz klip koji prikazuje posledice napada.

On je napisao da su "ukrajinske odbrambene snage pogodile objekte agresora više od 1.300 kilometara udaljene od linije fronta".

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Ukrajinski napad na rusku rafineriju Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

- Rafinerija "Bašnjeft-Novoila" je pogođena u Baškortostanu. U Jaroslavskoj oblasti, skoro 700 kilometara od naše granice, pogođena je rafinerija "Slavnjeft-JANOS". Naši odgovori na rusku agresiju u Crnom moru su takođe bili uspešni. Konkretno, pogođena su dva vojna patrolna čamca i brodovi "flote iz senke" - poručio je Zelenski.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Predsednik Ukrajine se "zahvalio svim ratnicima Odbrambenih snaga koji sistematski proširuju naše kapacitete (vazdušnih udara) dugog dometa i time povećavaju šanse za diplomatiju".

- Rusija mora da izabere mir - zaključio je Zelenski.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

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