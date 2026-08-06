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Šesnaestogodišnji tinejdžer proglašen je krivim za ubistvo vršnjaka Džošue Ingrama, koji je nasmrt izboden na železničkoj stanici u gradu Siford, u istočnom Saseksu, zbog duga od svega 20 funti (23 evra) za kanabis.

Presudu je doneo sud u Hovu, nakon što je porota zaključila da je napad bio ubistvo, a ne samo nesrećan i nepromišljen čin, kako je tvrdila odbrana.

Napad se dogodio u septembru prošle godine kada je napadač, koji zbog svojih godina ne može biti imenovan, došao na stanicu Siford sa nožem dugim 19 centimetara sakrivenim u trenerci.

Prišao je Džošui Ingramu s leđa i dvaput ga ubo. Medicinski stručnjaci su tokom suđenja naveli da je sečivo prodrlo oko 15 centimetara u telo tinejdžera, koji je preminuo manje od sat vremena posle napada, pre nego što je uspeo da bude prevezen u bolnicu.

Tužilac Rosano Skamardela rekao je pred sudom da Džošua nije imao priliku da se odbrani zbog iznenadnog napada s leđa.

- Džošua nije imao nikakvu šansu. Brzina napada mu nije ostavila mogućnost da se odbrani, a povrede koje je zadobio bile su toliko ozbiljne da nije mogao da preživi. Sve ovo dogodilo se zbog duga od 20 funti za kanabis - rekao je tužilac.

Optuženi tinejdžer ranije je priznao krivicu za ubistvo iz nehata, ali je negirao ubistvo tvrdeći da nije imao nameru da usmrti Džošuu i da je nož posmatrao samo kao "dodatak" koji je nabavio preko aplikacije Telegram.

Na sudu je rečeno da je mladić posedovao nož još od devetog razreda i da ga je ranije pokazivao drugima, "mašući njime i zastrašujući ljude iz zabave".

Svedok koji je bio sa Džošuom u trenutku napada rekao je da je napadač delovao potpuno mirno kada je izvadio nož.

- Nije bilo oklevanja. Imao je potpuno miran izraz lica, nije izgledao ljutito, samo je prišao i to uradio - rekao je svedok. Dodao je da Džošua verovatno nije ni shvatio šta se dogodilo pre nego što je pao na zemlju.

Porodica ubijenog tinejdžera nakon presude opisala ga je kao "veselog momka kojeg su mnogi voleli" i poručila da njegov slučaj treba da bude upozorenje o posledicama nasilja i napada noževima.

- Ovo je život koji on više nikada neće imati priliku da proživi. Kao porodica, naši životi su se zauvek promenili tog dana - naveli su članovi porodice.

U procesu su bila optužena i još dvojica tinejdžera, starosti 17 i 15 godina, zbog sumnje da su učestvovali u planiranju napada.