MISTERIJA ZBOG NESREĆE PREDSEDNICE SLOVENIJE! Bivši šef obaveštajaca se oglasio - Ko je bio u kombiju sa njom u trenutku sudara?
Policijski sindikat Slovenije zatražio je potpunu, stručnu i nepristrasnu istragu saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala predsednica državeNataša Pirc Musar. Sindikat je naglasio da istraga mora biti temeljna, a jedno od pitanja koje se postavlja jeste da li je kolona predsednice imala uključenu zvučnu i svetlosnu signalizaciju tokom vožnje.
Posebnu pažnju izazvala je informacija da su se u službenom vozilu predsednice nalazile dve njene prijateljice. Bivši direktor slovenačke Obaveštajno-bezbednosne službe Andrej Rupnik rekao je za emisiju "24UR Zvečer" da prisustvo osoba koje nisu deo zvanične delegacije može predstavljati određeni bezbednosni rizik.
Zvanično je poznato samo da je jedna od prijateljica ruska državljanka i da sa predsednicom nema poslovni odnos, već su privatno prijateljice. Iz kabineta predsednice poručili su da njihova imena neće biti objavljena jer nisu javne ličnosti.
Rupnik, međutim, smatra da su one u trenutku ulaska u vozilo štićene osobe postale deo bezbednosnog sistema. Prema njegovim rečima, osobe koje imaju neposredan i dugotrajan kontakt sa predsednicom trebalo bi da budu bezbednosno proverene.
- Ako neko često boravi u neposrednoj blizini štićene osobe, u slučaju eventualnog napada i ta osoba može postati meta. To dodatno komplikuje rad bezbednosnog tima - rekao je Rupnik.
On je dodao da činjenica da je jedna od prijateljica ruska državljanka predstavlja potencijalni bezbednosni aspekt kojim bi, kako kaže, trebalo da se pozabavi i Slovenačka obaveštajno-bezbednosna agencija (SOVA).
Pitanje je otvoreno i zbog toga što se predsednica tokom službenog puta u Komendu nalazila u kombiju, dok je vozilo pratnje marke Audi navodno bilo bez putnika. Rupnik je ocenio da bi predsednica, koja ima najviši stepen zaštite u Sloveniji, trebalo da sedi u posebno prilagođenom vozilu na zadnjem sedištu, bez sedišta naspram sebe.
- Ako dođe do sudara, a putnici nisu vezani, osoba može postati projektil koji može povrediti druge putnike - upozorio je on.
Govoreći o odgovornosti vozača kombija, koji je krivično prijavljen zbog izazivanja saobraćajne nesreće, Rupnik je rekao da uključena svetlosna i zvučna signalizacija ne oslobađa vozača odgovornosti.
- I kada vozilo ima prvenstvo prolaza, vozač mora da poštuje određena pravila i ne sme ugroziti putnike niti druge učesnike u saobraćaju - naveo je.
Dodatnu pažnju izazvala je i informacija da predsednica u trenutku nesreće nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Iz njenog kabineta je prvobitno saopšteno da jeste, ali je nekoliko dana kasnije sama predsednica izjavila da nije bila vezana.
Rupnik je rekao da će ključan biti policijski zapisnik, ali je dodao da on često zavisi od izjava učesnika nesreće. Naglasio je da nevezivanje pojasa predstavlja prekršaj koji u slučaju saobraćajne nesreće može imati veoma ozbiljne posledice, pa čak i napraviti razliku između života i smrti.
(Kurir.rs/24ur)