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Policijski sindikat Slovenije zatražio je potpunu, stručnu i nepristrasnu istragu saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala predsednica državeNataša Pirc Musar. Sindikat je naglasio da istraga mora biti temeljna, a jedno od pitanja koje se postavlja jeste da li je kolona predsednice imala uključenu zvučnu i svetlosnu signalizaciju tokom vožnje.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da su se u službenom vozilu predsednice nalazile dve njene prijateljice. Bivši direktor slovenačke Obaveštajno-bezbednosne službe Andrej Rupnik rekao je za emisiju "24UR Zvečer" da prisustvo osoba koje nisu deo zvanične delegacije može predstavljati određeni bezbednosni rizik.

Nataša Pirc Musar Foto: Profimedia

Zvanično je poznato samo da je jedna od prijateljica ruska državljanka i da sa predsednicom nema poslovni odnos, već su privatno prijateljice. Iz kabineta predsednice poručili su da njihova imena neće biti objavljena jer nisu javne ličnosti.

Rupnik, međutim, smatra da su one u trenutku ulaska u vozilo štićene osobe postale deo bezbednosnog sistema. Prema njegovim rečima, osobe koje imaju neposredan i dugotrajan kontakt sa predsednicom trebalo bi da budu bezbednosno proverene.

- Ako neko često boravi u neposrednoj blizini štićene osobe, u slučaju eventualnog napada i ta osoba može postati meta. To dodatno komplikuje rad bezbednosnog tima - rekao je Rupnik.

On je dodao da činjenica da je jedna od prijateljica ruska državljanka predstavlja potencijalni bezbednosni aspekt kojim bi, kako kaže, trebalo da se pozabavi i Slovenačka obaveštajno-bezbednosna agencija (SOVA).

Nataša Pirc Musar Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Pitanje je otvoreno i zbog toga što se predsednica tokom službenog puta u Komendu nalazila u kombiju, dok je vozilo pratnje marke Audi navodno bilo bez putnika. Rupnik je ocenio da bi predsednica, koja ima najviši stepen zaštite u Sloveniji, trebalo da sedi u posebno prilagođenom vozilu na zadnjem sedištu, bez sedišta naspram sebe.

- Ako dođe do sudara, a putnici nisu vezani, osoba može postati projektil koji može povrediti druge putnike - upozorio je on.

Govoreći o odgovornosti vozača kombija, koji je krivično prijavljen zbog izazivanja saobraćajne nesreće, Rupnik je rekao da uključena svetlosna i zvučna signalizacija ne oslobađa vozača odgovornosti.

Nataša Pirc Musar Foto: Instagram Prinscreen

- I kada vozilo ima prvenstvo prolaza, vozač mora da poštuje određena pravila i ne sme ugroziti putnike niti druge učesnike u saobraćaju - naveo je.

Dodatnu pažnju izazvala je i informacija da predsednica u trenutku nesreće nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Iz njenog kabineta je prvobitno saopšteno da jeste, ali je nekoliko dana kasnije sama predsednica izjavila da nije bila vezana.