"HE'S FULL OF SH*T" Tramp više nego jasno rekao šta misli o Abdulu el Sajedu, novoj zvezdi demokrata: Komunistički luzer koji mrzi Jevreje i Izrael (FOTO/VIDEO)
Abdul el Sajed (42), američki političar egipatskog porekla rođen u predgrađu Detroita, biće kandidat Demokratske partije za senatora iz savezne države Mičigen na izborima za američki Kongres 3. novembra, a predsednik Donald Tramp kaže da je to "sjajna vest" za njegovu Republikansku partiju.
Jučerašnja pobeda El Sajeda na unutarstranačkim izborima demokrata u Mičigenu nije prošla neprimećeno u Beloj kući.
Tramp je odmah reagovao na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- Sjajne vesti za Republikansku partiju. El Sajed, komunistički luzer koji mrzi Jevreje i Izrael, pobedio je u trci protiv socijalistkinje. Kao i obično, ankete su bile žestoko pogrešne oko ovoga. Za nju se nije očekivalo da dobije glasova ni blizu onoga koliko je dobila - napisao je Tramp i ocenio da će "luda politika" rivalske stranke "sada postati još gora", nazvavši demokrate "Dumocrats", odnosno "tupokratama".
Tramp se tu nije zaustavio, pa je kasnije u poruci u kojoj je izvređao ultralevičarskog filmadžiju Majkla Mura, koji od šefa Bele kuće "gubi godinama", opet pomenuo i El Sajeda.
- Drečao si: "Izgubili smo 2024. i ja to više ne mogu da podnesem". Ne, Majkle, moraš da se navikneš da gubiš još više! Ti si Luzer celog života i ništa neće to da promeni. Abdul, tvoj novi komunistički drug neće biti u stanju da te spasi. On zna da si ti propali NITKOV - napisao je između ostalog Tramp.
Nejžešće uvrede na račun El Sajeda Tramp je ipak izrekao u sinoćnjem govoru koji je održao u Las Vegasu u Nevadi, kazavši za demokratskog kandidata za senatora iz Mičigena: "He's full of shit".
To je vulgaran način da se kaže da ovaj političar muslimanskog porekla ne misli to što govori, pogotovo u vezi sa zaštitom koju obećava Amerikancima koji su jevrejske vere.
- On je pun mržnje, a sada ide okolo i priča: "Ne, ja volim sve". On ne voli sve. Izaberite ga i videćete koga on voli - poručio je Tramp.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)