ŽESTOKA REAKCIJA PREDSEDNIKA SAD NA KANDIDATURU POLITIČARA MUSLIMANSKOG POREKLA ZA SENATORA IZ MIČIGENA

ŽESTOKA REAKCIJA PREDSEDNIKA SAD NA KANDIDATURU POLITIČARA MUSLIMANSKOG POREKLA ZA SENATORA IZ MIČIGENA

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Abdul el Sajed (42), američki političar egipatskog porekla rođen u predgrađu Detroita, biće kandidat Demokratske partije za senatora iz savezne države Mičigen na izborima za američki Kongres 3. novembra, a predsednik Donald Tramp kaže da je to "sjajna vest" za njegovu Republikansku partiju.

Jučerašnja pobeda El Sajeda na unutarstranačkim izborima demokrata u Mičigenu nije prošla neprimećeno u Beloj kući.

Tramp je odmah reagovao na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- Sjajne vesti za Republikansku partiju. El Sajed, komunistički luzer koji mrzi Jevreje i Izrael, pobedio je u trci protiv socijalistkinje. Kao i obično, ankete su bile žestoko pogrešne oko ovoga. Za nju se nije očekivalo da dobije glasova ni blizu onoga koliko je dobila - napisao je Tramp i ocenio da će "luda politika" rivalske stranke "sada postati još gora", nazvavši demokrate "Dumocrats", odnosno "tupokratama".

1/10 Vidi galeriju Abdul el Sajed, kandidat Demokratske partije za senatora iz Mičigena u američkom Kongresu Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Tramp se tu nije zaustavio, pa je kasnije u poruci u kojoj je izvređao ultralevičarskog filmadžiju Majkla Mura, koji od šefa Bele kuće "gubi godinama", opet pomenuo i El Sajeda.

- Drečao si: "Izgubili smo 2024. i ja to više ne mogu da podnesem". Ne, Majkle, moraš da se navikneš da gubiš još više! Ti si Luzer celog života i ništa neće to da promeni. Abdul, tvoj novi komunistički drug neće biti u stanju da te spasi. On zna da si ti propali NITKOV - napisao je između ostalog Tramp.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Nejžešće uvrede na račun El Sajeda Tramp je ipak izrekao u sinoćnjem govoru koji je održao u Las Vegasu u Nevadi, kazavši za demokratskog kandidata za senatora iz Mičigena: "He's full of shit".

To je vulgaran način da se kaže da ovaj političar muslimanskog porekla ne misli to što govori, pogotovo u vezi sa zaštitom koju obećava Amerikancima koji su jevrejske vere.