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Brazilje smanjio nivo diplomatskih odnosa sa Argentinomnakon novih verbalnih napada argentinskog predsednika Havijera Mileja na brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, saopštile su u sredu obe zemlje.

Brazilska vlada obavestila je argentinskog ambasadora u Brazilu Danijela Raimondija da će diplomatsko predstavništvo biti spušteno na nivo otpravnika poslova i zatražila njegov povratak u Argentinu, saopštilo je argentinsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Luiz Inasio Lula da Silva Foto: EPA/Andre Borges

Buenos Ajres je izrazio žaljenje zbog, kako je naveo, "jednostrane odluke" Brazila, tvrdeći da Brazil "iz ideoloških razloga nastavlja da se izoluje od ostatka regiona".

Brazilski ministar spoljnih poslova Mauro Vieira potvrdio je odluku, istakavši da je ona doneta zbog "ponovljenih uvreda".

Kriza u odnosima dve najveće južnoameričke ekonomije izbila je pre desetak dana, kada je Milej, tokom predstavljanja kandidata desnice za predsednika Flavija Bolsonara, Lulu da Silvu nazvao "lopovom" i "osuđenikom".

Flavio Bolsonaro Foto: Isaac Fontana/EFE

Tom prilikom pozvao je i na okretanje leđa, kako je rekao, "socijalističkom ološu" u Latinskoj Americi.

Brazil je nakon toga povukao svog ambasadora iz Buenos Ajresa, ali je Milej, umesto izvinjenja, nastavio sa kritikama i uvredama u intervjuu za argentinsku televiziju.

Havijer Milej Foto: Rodrigo Abd/AP