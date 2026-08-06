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Litvanski graničari otkrili su novi podzemni tunel koji je iz Belorusijevodio ka teritoriji Litvanije, saopštila je Državna služba za zaštitu granice Litvanije (VSAT). Tunel je pronađen u blizini sela Pješči, u okrugu Varena, nedaleko od granice dve zemlje.

Prema navodima litvanskih vlasti, graničari su tehničkim uređajima registrovali vibracije tla koje su ukazivale da se sa beloruske strane izvode radovi ispod zemlje. Nakon toga angažovana je specijalizovana oprema, uz pomoć kolega iz poljske granične službe, kako bi se utvrdilo postojanje podzemnog prolaza.

Tokom iskopavanja utvrđeno je da se tunel nalazio na dubini od oko metar i po, sa prečnikom od približno jednog metra. Podzemni prolaz bio je iskopan sa beloruske strane i prostirao se oko pet metara u pravcu teritorije Litvanije, ali nije imao izlaz na litvanskoj strani. Zbog toga, prema prvim procenama, kroz njega niko nije mogao da uđe u zemlju.

Litvanske vlasti pokrenule su istragu zbog sumnje na nezakonit prelazak državne granice. Za takvo krivično delo u Litvaniji predviđene su novčana kazna, pritvor ili kazna zatvora do dve godine. Nakon sprovedenih istražnih radnji, tunel je zatrpan zemljom.

Ovo nije prvi slučaj otkrivanja nelegalnih podzemnih prolaza na granici Litvanije i Belorusije. Granične službe poslednjih godina pojačale su nadzor tog područja zbog povećanog rizika od krijumčarenja i pokušaja ilegalnog prelaska granice.