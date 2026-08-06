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U nemačkom gradu Kelnupronađena je američka bomba iz Drugog svetskog rata, zbog čega je naređena evakuacija dela grada, uključujući i sedište televizijskih kuća RTL i NTV.

Bomba je pronađena u reci Rajni, u blizini Rajnparka u četvrti Dojč, a stručnjaci planiraju njeno uklanjanje i deaktiviranje tokom dana.

Zbog opasnosti, gradske vlasti Kelna uspostavile su zonu evakuacije u prečniku od 400 metara oko mesta pronalaska bombe. Stanovnici, zaposleni u firmama i ustanovama koje se nalaze u tom području morali su privremeno da napuste objekte. Među njima se našao i veliki emisioni centar televizijskih kuća RTL i NTV.

Zbog vanredne situacije promenjen je i program RTL-a. Večernja informativna emisija "RTL Aktuel" nije emitovana iz Kelna, već iz studija u Berlinu. Istovremeno, dnevna emisija "Punkt 12" u početku je nastavila emitovanje prema planu i vodila se uživo sve dok je bilo moguće.

Nadležne službe saopštile su da je reč o američkoj avionskoj bombi teškoj oko 250 kilograma koja je zaostala iz perioda Drugog svetskog rata. Stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava određivali su trenutak početka deaktiviranja u zavisnosti od brzine evakuacije stanovništva i potpunog pražnjenja ugroženog područja.

Keln se, kao i mnogi nemački gradovi koji su tokom rata bili intenzivno bombardovani, i decenijama kasnije suočava sa pronalaskom neeksplodiranih bombi. Svaki ovakav pronalazak zahteva opsežne bezbednosne mere, uključujući zatvaranje saobraćajnica, evakuaciju ljudi i angažovanje specijalizovanih timova.