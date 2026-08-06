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U samo dva dana u Sloveniji su se dogodila tri ugriza otrovnih zmija i to kod mesta Blejska koča na planini Lipanci.

U nedelju je zmija ugrizla 75-godišnjeg planinara za prst.

Slovenački sajt 24ur je objavio da su već sutradan su tokom odmora u travi, otrovne zmije, čini se dve različite, ugrizle dvojicu 21-godišnjih stranih planinara, jednog za podlakticu, a drugog za prst.

U pomoć je ponovo priskočila Gorska služba spasavanja (GSS) čiji helikopter je oba planinara prevezao u Klinički centar u Ljubljani.

Kako je objasnio načelnik GSS Radovljica Toni Smolej, 75-godišnjak je u šumovitom području hteo da se uhvati za granu, ali je umesto toga zgrabio zmiju koja ga je ugrizla.

Spasioci su ga zbrinuli kod kuće, a zatim ga helikopter prevezli na lečenje u Ljubljanu.

Već narednog dana stigao je novi poziv.

- Obavešteni smo da je mladi strani planinar dotrčao u kuću i rekao da ga je ugrizla zmija, baš kao i njegovog kolegu. Nakon tog poziva činilo nam se čudnim kako je uopšte još mogao da hoda - prisjeća se Smolej, prenosi Večernji list.

Planinari su nakon ugriza nastavili put i pomoć pozvali tek oko 45 minuta kasnije.