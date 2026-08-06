ŠTA SE DEŠAVA U SLOVENIJI? U 2 DANA 3 UGRIZA OTROVNIH ZMIJA! Prvo ujeden planinar (75) - mislio da se hvata za granu, pa dvojica stranaca tokom odmora u travi
U samo dva dana u Sloveniji su se dogodila tri ugriza otrovnih zmija i to kod mesta Blejska koča na planini Lipanci.
U nedelju je zmija ugrizla 75-godišnjeg planinara za prst.
Slovenački sajt 24ur je objavio da su već sutradan su tokom odmora u travi, otrovne zmije, čini se dve različite, ugrizle dvojicu 21-godišnjih stranih planinara, jednog za podlakticu, a drugog za prst.
U pomoć je ponovo priskočila Gorska služba spasavanja (GSS) čiji helikopter je oba planinara prevezao u Klinički centar u Ljubljani.
Kako je objasnio načelnik GSS Radovljica Toni Smolej, 75-godišnjak je u šumovitom području hteo da se uhvati za granu, ali je umesto toga zgrabio zmiju koja ga je ugrizla.
Spasioci su ga zbrinuli kod kuće, a zatim ga helikopter prevezli na lečenje u Ljubljanu.
Već narednog dana stigao je novi poziv.
- Obavešteni smo da je mladi strani planinar dotrčao u kuću i rekao da ga je ugrizla zmija, baš kao i njegovog kolegu. Nakon tog poziva činilo nam se čudnim kako je uopšte još mogao da hoda - prisjeća se Smolej, prenosi Večernji list.
Planinari su nakon ugriza nastavili put i pomoć pozvali tek oko 45 minuta kasnije.
Upravo zbog takvih slučajeva stručnjaci upozoravaju da je nakon ugriza najvažnije brzo reagovati i mirovati.
(Kurir.rs/24ur/Večernji list/Foto: Ilustracija)