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Australijanac Nikola Golem osuđen je na devet godina zatvora nakon što je priznao krivicu za ubistvo iz nehata i neprimereno postupanje sa telom svog očuha Tomislava Nemesa, čije je mumificirano telo pronađeno u porodičnoj kući na Zlatnoj obali u Australiji.

Policija je u aprilu 2023. godine tokom provere imanja pronašla ostatke 69-godišnjeg Nemesa u njegovom domu u naselju Benova. Sud je utvrdio da je telo u kući bilo više od godinu dana, dok su Nikola Golem i njegova majka Dragica nastavili da žive u istom prostoru.

Tomislav Nemes Foto: Queensland Police

Prema navodima suda, Golem je više od godinu dana lagao svoju majku i uveravao je da je njen suprug živ i da se oporavlja, iako je znao da je preminuo. Zbog toga je ona nastavila da spava pored njegovog tela sve dok neprijatan miris raspadanja nije postao previše jak.

Sudija Rebeka Treston rekla je da je slučaj izuzetno težak za razumevanje i ocenila da je Nemes, koji je imao zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, visok krvni pritisak i probleme sa leđima, bio "jednostavno ostavljen da propada".

Tomislav Nemes Foto: Queensland Police

Tokom suđenja navedeno je da je Nemes poslednjih godina odbijao konvencionalno lečenje i lekare, dok se porodica okretala alternativnim metodama lečenja. Posle pada 2021. godine postao je vezan za krevet, a njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo.

Ćerke pokojnog Tomislava Nemesa u sudnici su govorile o velikoj patnji i tome da dugo nisu znale šta se dogodilo njihovom ocu. Jedna od njih rekla je da je bila progonjena mislima o tome da je njen otac umro bez odgovarajuće medicinske pomoći i da porodica nije imala priliku da bude uz njega.

Tomislav Nemes Foto: Queensland Police

Odbrana Nikole Golema tvrdila je da je on voleo svog očuha i da nije želeo da povredi majku, već da je donosio loše odluke iz straha da je ne uznemiri. Njegov advokat naveo je i da Golem ima ozbiljne zdravstvene probleme i posledice povrede mozga iz detinjstva.