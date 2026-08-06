Slušaj vest

Naučnici sa Tehnološkog instituta Masačusetsa (MIT) napravili su robota sa krilima, koji može da leti i pliva pod vodom, a za njegovo sklapanje bilo je potrebno 300 dolara.

Ime ovog robota teškog samo 250 grama je vazdušno-vodeno vozilo koje maše krilima (Flapping aerial-aquatic vehicle - FAAV), a njegov tvorac je Rafael Zaferi, glavni autor studije i vanredni profesor mašinstva na MIT.

On veruje da bi ovaj lagani robot jednog dana mogao da se koristiti za nadziranje i zaštitu okeana.

Zaferijev tim robotičara proučavao burnice, arktičke morske papagaje i druge ptice koje su u stanju da rone, odnosno koriste krila za kretanje i kroz vazduh i vodu.

Oni su istraživali složenu dinamiku koja omogućava ovim pticama da uspešno pređu iz vazduha u vodu i obrnuto.

Naučnoici su proučili frekvenciju mahanja krila različitih ptica u vazduhu i vodi - što je ptica veća, frekvencija mahanja je niža.

Korišćena nanotehnologija

Osmislili su FAAV koji pokreće motor na baterije, ima najlonska krila i rep presvučenim nanočesticama koje odbijaju vodu.

Robot FAAV može da roni pod vodom i leti, osmislio ga tim Rafaela Zaferija, vanrednog profesora mašinstva na Tehnološkom institutu Masačusetsa (MIT) Foto: Printkskrin

Zaferi je za CNN kazao da FAAV ne zna da li je u vodi ili vazduhu, već  je programiran samo da pokuša da postigne određenu frekvenciju udara krilima u sekundi, bez obzira kroz šta se kreće.

Robot može da leti brzinom od nešto više od šest metara u sekundi i da pliva brzinom od skoro metar u sekundi.

U teoriji, može da leti šest kilometara ili da pliva dva kilometra sa jednim punjenjem baterije, mada to nije testirano.

Testiran i u Ženevskom jezeru

FAAV je prvo godinu dana testiran u probnom bazenu u Masačusetsu, a kasnije u Ženevskom jezeru u Švajcarskoj.

Veliki deo finog podešavanja uključivao je pronalaženje najboljeg ugla za zaron u vodu (70 stepeni) i izlazak iz nje.

Robot može da radi u uslovima blagih talasa i vetra, ali ne i u teškim uslovima u aktuelnoj verziji - rekao je Zaferi.

Nakon početnog uspeha, naučnici MIT sada traže grantove i druga sredstva za dalji razvoj robota.

(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlaneta"HE'S FULL OF SH*T" Tramp više nego jasno rekao šta misli o Abdulu el Sajedu, novoj zvezdi demokrata: Komunistički luzer koji mrzi Jevreje i Izrael (FOTO/VIDEO)
donald tramp Abdul El Sajed
PlanetaKINA UVELA SANKCIJE AMERICI, ODMAZDA UOČI SAMITA TRAMP-SI U VAŠINGTONU! Kontramere odgovor na odluku SAD da prekine uvoz robota iz Pekinga i sankcije zbog Irana
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaON JE UHAPŠEN SA MECIMA ZA PROBIJANJE PANCIRA NA TRAMPOVOM GOLF TERENU! Objavljena fotografija, preti mu najmanje 10 godina federalnog zatvora (FOTO, VIDEO)
Žanin Džon Tejl (38) uhapšen golf teren Los Anđeles Ranč Palos Verdesu.jpg
PlanetaTRAMP O HAPŠENJU NAORUŽANOG MUŠKARCA NA GOLF TERENU: DEFINITIVNO SAM ZNAČAJAN! Osumnjičeni snimao agente pred dolazak šefa Bele kuće na imanje u Kaliforniji
Ranč Palos Verdes Donald Tramp (1).png