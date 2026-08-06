ROBOT KOJI MOŽE DA ULETI U VODU, RONI I OPET POLETI! Američki naučnici proučili morske ptice i napravili FAAV, evo za šta planiraju da ga koriste (FOTO, VIDEO)
Naučnici sa Tehnološkog instituta Masačusetsa (MIT) napravili su robota sa krilima, koji može da leti i pliva pod vodom, a za njegovo sklapanje bilo je potrebno 300 dolara.
Ime ovog robota teškog samo 250 grama je vazdušno-vodeno vozilo koje maše krilima (Flapping aerial-aquatic vehicle - FAAV), a njegov tvorac je Rafael Zaferi, glavni autor studije i vanredni profesor mašinstva na MIT.
On veruje da bi ovaj lagani robot jednog dana mogao da se koristiti za nadziranje i zaštitu okeana.
Zaferijev tim robotičara proučavao burnice, arktičke morske papagaje i druge ptice koje su u stanju da rone, odnosno koriste krila za kretanje i kroz vazduh i vodu.
Oni su istraživali složenu dinamiku koja omogućava ovim pticama da uspešno pređu iz vazduha u vodu i obrnuto.
Naučnoici su proučili frekvenciju mahanja krila različitih ptica u vazduhu i vodi - što je ptica veća, frekvencija mahanja je niža.
Korišćena nanotehnologija
Osmislili su FAAV koji pokreće motor na baterije, ima najlonska krila i rep presvučenim nanočesticama koje odbijaju vodu.
Zaferi je za CNN kazao da FAAV ne zna da li je u vodi ili vazduhu, već je programiran samo da pokuša da postigne određenu frekvenciju udara krilima u sekundi, bez obzira kroz šta se kreće.
Robot može da leti brzinom od nešto više od šest metara u sekundi i da pliva brzinom od skoro metar u sekundi.
U teoriji, može da leti šest kilometara ili da pliva dva kilometra sa jednim punjenjem baterije, mada to nije testirano.
Testiran i u Ženevskom jezeru
FAAV je prvo godinu dana testiran u probnom bazenu u Masačusetsu, a kasnije u Ženevskom jezeru u Švajcarskoj.
Veliki deo finog podešavanja uključivao je pronalaženje najboljeg ugla za zaron u vodu (70 stepeni) i izlazak iz nje.
Robot može da radi u uslovima blagih talasa i vetra, ali ne i u teškim uslovima u aktuelnoj verziji - rekao je Zaferi.
Nakon početnog uspeha, naučnici MIT sada traže grantove i druga sredstva za dalji razvoj robota.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)