Slušaj vest

Naučnici sa Tehnološkog instituta Masačusetsa (MIT) napravili su robota sa krilima, koji može da leti i pliva pod vodom, a za njegovo sklapanje bilo je potrebno 300 dolara.

Ime ovog robota teškog samo 250 grama je vazdušno-vodeno vozilo koje maše krilima (Flapping aerial-aquatic vehicle - FAAV), a njegov tvorac je Rafael Zaferi, glavni autor studije i vanredni profesor mašinstva na MIT.

On veruje da bi ovaj lagani robot jednog dana mogao da se koristiti za nadziranje i zaštitu okeana.

Zaferijev tim robotičara proučavao burnice, arktičke morske papagaje i druge ptice koje su u stanju da rone, odnosno koriste krila za kretanje i kroz vazduh i vodu.

Oni su istraživali složenu dinamiku koja omogućava ovim pticama da uspešno pređu iz vazduha u vodu i obrnuto.

Naučnoici su proučili frekvenciju mahanja krila različitih ptica u vazduhu i vodi - što je ptica veća, frekvencija mahanja je niža.

Korišćena nanotehnologija

Osmislili su FAAV koji pokreće motor na baterije, ima najlonska krila i rep presvučenim nanočesticama koje odbijaju vodu.

1/8 Vidi galeriju Robot FAAV može da roni pod vodom i leti, osmislio ga tim Rafaela Zaferija, vanrednog profesora mašinstva na Tehnološkom institutu Masačusetsa (MIT) Foto: Printkskrin

Zaferi je za CNN kazao da FAAV ne zna da li je u vodi ili vazduhu, već je programiran samo da pokuša da postigne određenu frekvenciju udara krilima u sekundi, bez obzira kroz šta se kreće.

Robot može da leti brzinom od nešto više od šest metara u sekundi i da pliva brzinom od skoro metar u sekundi.

U teoriji, može da leti šest kilometara ili da pliva dva kilometra sa jednim punjenjem baterije, mada to nije testirano.

Testiran i u Ženevskom jezeru

FAAV je prvo godinu dana testiran u probnom bazenu u Masačusetsu, a kasnije u Ženevskom jezeru u Švajcarskoj.

Veliki deo finog podešavanja uključivao je pronalaženje najboljeg ugla za zaron u vodu (70 stepeni) i izlazak iz nje.

Robot može da radi u uslovima blagih talasa i vetra, ali ne i u teškim uslovima u aktuelnoj verziji - rekao je Zaferi.

Nakon početnog uspeha, naučnici MIT sada traže grantove i druga sredstva za dalji razvoj robota.