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Tražilac azila koji je u Minhenuprošle godine vozilom uleteo u masu ljudi na ulici od čega su dve osobe poginule, a više desetina je povređeno, danas je osuđen i kažnjen doživotnim zatvorom.

Osumnjičeni 25-godišnji Farhad N. iz Avganistana uhapšen je odmah posle napada na učesnike protesta sindikata 13. februara 2025. godine.

To je u periodu od nekoliko meseci bio jedan u nizu napada u koje su bili umešani migranti što je pitanje migracija izbacilo u prvi plan kampanje za nemačke parlamentarne izbore, održane deset dana nakon događaja u Minhenu.

Farhad N. je osuđen za dva krivična dela ubistva i 23 krivična dela pokušaja ubistva, prenela je agencija dpa.

Sud je utvrdio da on snosi "posebno tešku" krivicu, što znači da verovatno neće steći pravo na puštanje na slobodu posle 15 godina izdržavanja zatvorske kazne, što je uobičajena mera u Nemačkoj.

Sud je utvrdio da je politički i verski motivisani napadač želeo da u Nemačkoj nasumično ubija ljude kao odgovor na situaciju u islamskim zemljama i da se dokaže kao "dobar musliman", prenela je dpa.