NAPADNUT NEMAČKI TERETNI BROD! Ruski dronovi se obrušili na "Emila" kod Odese! Otkriveno stanje članova posade (FOTO)
Nemački teretni brod "Emil" našao se na meti ruskih dronova u Crnom moru, u blizini ukrajinske luke Odesa. Prema navodima ukrajinskih vlasti i medijskim izveštajima, brod je više puta pogođen tokom napada, nakon čega je na njemu izbio požar i ostao je bez mogućnosti za manevrisanje.
Na brodu se u trenutku napada nalazilo 11 članova posade. Prema prvim informacijama, niko od njih nije povređen, a svi su bezbedno evakuisani uz pomoć spasilačkih službi. Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, dok se procenjuje obim materijalne štete na plovilu.
Napad na nemački brod dogodio se u okviru novog talasa ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu. Istovremeno su gađani i infrastrukturni objekti, uključujući železničku stanicu, dok je Ukrajina odgovorila napadima dronovima naruske rafinerije nafte duboko na ruskoj teritoriji.
Incident dodatno povećava zabrinutost za bezbednost međunarodnog pomorskog saobraćaja u Crnom moru, koje je od početka rata u Ukrajini jedno od najrizičnijih područja za trgovačke brodove.
Poslednjih meseci zabeleženo je više napada na civilna plovila koja plove ka ukrajinskim lukama ili iz njih isplovljavaju.
Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena brodu "Emil", niti kada će moći da nastavi plovidbu. Nadležne službe sprovode istragu o okolnostima napada, dok ukrajinske vlasti tvrde da je reč o još jednom napadu na civilni pomorski saobraćaj u Crnom moru.