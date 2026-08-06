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Nemački teretni brod "Emil" našao se na meti ruskih dronova u Crnom moru, u blizini ukrajinske luke Odesa. Prema navodima ukrajinskih vlasti i medijskim izveštajima, brod je više puta pogođen tokom napada, nakon čega je na njemu izbio požar i ostao je bez mogućnosti za manevrisanje.

Na brodu se u trenutku napada nalazilo 11 članova posade. Prema prvim informacijama, niko od njih nije povređen, a svi su bezbedno evakuisani uz pomoć spasilačkih službi. Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, dok se procenjuje obim materijalne štete na plovilu.

Napad na nemački brod dogodio se u okviru novog talasa ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu. Istovremeno su gađani i infrastrukturni objekti, uključujući železničku stanicu, dok je Ukrajina odgovorila napadima dronovima naruske rafinerije nafte duboko na ruskoj teritoriji.

Incident dodatno povećava zabrinutost za bezbednost međunarodnog pomorskog saobraćaja u Crnom moru, koje je od početka rata u Ukrajini jedno od najrizičnijih područja za trgovačke brodove.

Poslednjih meseci zabeleženo je više napada na civilna plovila koja plove ka ukrajinskim lukama ili iz njih isplovljavaju.

1/12 Vidi galeriju Uzajamni napadi Rusije i Ukrajine na strateške objekte - Rozetke i Vajldberisa - 3. avgust 2026. godine Foto: screenshot X