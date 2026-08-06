Slušaj vest

Nemački teretni brod "Emil" našao se na meti ruskih dronova u Crnom moru, u blizini ukrajinske luke Odesa. Prema navodima ukrajinskih vlasti i medijskim izveštajima, brod je više puta pogođen tokom napada, nakon čega je na njemu izbio požar i ostao je bez mogućnosti za manevrisanje.

Na brodu se u trenutku napada nalazilo 11 članova posade. Prema prvim informacijama, niko od njih nije povređen, a svi su bezbedno evakuisani uz pomoć spasilačkih službi. Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, dok se procenjuje obim materijalne štete na plovilu.

Napad na nemački brod dogodio se u okviru novog talasa ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu. Istovremeno su gađani i infrastrukturni objekti, uključujući železničku stanicu, dok je Ukrajina odgovorila napadima dronovima naruske rafinerije nafte duboko na ruskoj teritoriji.

Incident dodatno povećava zabrinutost za bezbednost međunarodnog pomorskog saobraćaja u Crnom moru, koje je od početka rata u Ukrajini jedno od najrizičnijih područja za trgovačke brodove.

Poslednjih meseci zabeleženo je više napada na civilna plovila koja plove ka ukrajinskim lukama ili iz njih isplovljavaju.

Uzajamni napadi Rusije i Ukrajine na strateške objekte - Rozetke i Vajldberisa - 3. avgust 2026. godine Foto: screenshot X

Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena brodu "Emil", niti kada će moći da nastavi plovidbu. Nadležne službe sprovode istragu o okolnostima napada, dok ukrajinske vlasti tvrde da je reč o još jednom napadu na civilni pomorski saobraćaj u Crnom moru.

(Kurir.rs/Euronews/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaINCIDENT U CRNOM MORU: Turski civilni brodovi napadnuti dronovima, povređeno više članova posada (VIDEO)
turski brod Crno more.png
PlanetaPOGOĐEN AMERIČKI BROD KOD OBALE RUMUNIJE! Plovio ka Ukrajini kada je odjeknula EKSPLOZIJA: Helikopteri u vazduhu, više brodova stiglo u pomoć
shutterstock_2656479439.jpg
PlanetaKAZAHSTAN PRIMORAN DA OBUSTAVI IZVOZ NAFTE PREKO CRNOG MORA: Ako blokada potraje, proizvođači će morati da smanje proizvodnju
brod.png
PlanetaKAZAHSTAN BESAN ZBOG NAPADA NA BRODOVE U CRNOM MORU! "Imamo pravo da zaštitimo svoje legitimne interese"
2026-03-12 14_19_58-Clash Report on X_ _WATCH_ The moment the U.S.-linked oil tanker Safesea Vishnu .png