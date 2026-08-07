Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) saopštila je da je Ukrajina zabeležila najveći broj civilnih smrti u julu od aprila 2022. godine, zbog intenziviranja ruskih napada.

U prvih šest meseci 2026. godine, Ujedinjene nacije su potvrdile smrt 1.396 ukrajinskih civila i 7.978 povreda, što je značajno povećanje u poređenju sa istim periodima 2024. i 2025. godine.

"Sve veća upotreba balističkih raketa i drugog oružja dugog dometa u naseljenim područjima doprinosi porastu civilnih žrtava i uništavanju domova, preduzeća i druge civilne infrastrukture", rekla je šefica misije UN za praćenje ljudskih prava u Ukrajini Danijela Bel na društvenim mrežama.