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U UKRAJINI JUL BIO NAJSMRTONOSNIJI MESEC ZA CIVILE OD APRILA 2022: Upotreba oružja dugog dometa u naseljenim područjima doprinosi porastu civilnih žrtava
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Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) saopštila je da je Ukrajina zabeležila najveći broj civilnih smrti u julu od aprila 2022. godine, zbog intenziviranja ruskih napada.
U prvih šest meseci 2026. godine, Ujedinjene nacije su potvrdile smrt 1.396 ukrajinskih civila i 7.978 povreda, što je značajno povećanje u poređenju sa istim periodima 2024. i 2025. godine.
"Sve veća upotreba balističkih raketa i drugog oružja dugog dometa u naseljenim područjima doprinosi porastu civilnih žrtava i uništavanju domova, preduzeća i druge civilne infrastrukture", rekla je šefica misije UN za praćenje ljudskih prava u Ukrajini Danijela Bel na društvenim mrežama.
Kurir.rs/Beta
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