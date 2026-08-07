Izvori su dodali da bi broj žrtava mogao da poraste
uleteli im u vojne logore
BRUTALNI MORTAL KOMBAT NA BLISKOM ISTOKU! Hitno se oglasila arapska država: Ubili su 30 naših vojnika!
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U napadima jemenskih pobunjenika Hutapoginulo je najmanje 30 pripadnika vladine vojske, saopštili su vladini izvori.
Vojnici su poginuli u napadima na vojne logore u provincijama Marib i Hadramut u centralnom i istočnom delu zemlje, prenosi agencija Rojters. Izvori su dodali da bi broj žrtava mogao da poraste.
(Kurir.rs/Beta)
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