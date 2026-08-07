Slušaj vest

Litvanski obaveštajni zvaničnici veruju da Rusijarazmatra upotrebu zarobljenih dronova ukrajinske proizvodnje za izvođenje provokacija protiv Baltičkog regiona, izjavio je danas litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas.

Lideri Poljske i tri baltičke države upozorili su da Rusija razmatra napad ili sabotažu protiv njihovih zemalja kao način da pomeri fokus rata u Ukrajini i smanji podršku Kijevu, prenela je britanska agencija Rojters.

1/18 Vidi galeriju Posledice masovnog ruskog napada balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

- Govorimo o operaciji pod lažnom zastavom, korišćenjem lažnog ukrajinskog drona... Jedan od ciljeva je da NATO poklekne i smanji podršku Ukrajini. Mogu da vas uverim da se to neće dogoditi - rekao je Kaunas.

Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda rekao je u julu da obaveštajni podaci ukazuju na to da Rusija planira napade na infrastrukturu i da je bezbednost oko energetskih i transportnih objekata pooštrena kao mera predostrožnosti.

Gitanas Nauseda Foto: Printscreen

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je tada rekao da su to "odvratne priče" kako bi se opravdala militarizacija protiv Rusije.

Poljska i baltičke države Estonija, Letonija i Litvanija, koje su sve članice NATO-a na granici sa Rusijom, čvrsto podržavaju Kijev i optužuju Moskvu da koristi retoriku zaoštravanja tenzija kako bi ih zastrašila.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Vojni dronovi koji lete iz Ukrajine da napadaju ciljeve u Rusiji već su zalutali u vazdušni prostor Finskei Baltika poslednjih meseci, što Kijev tvrdi da je uzrokovano upotrebom elektronske odbrane Rusije koja ometa ili falsifikuje signale.

Rusija smatra da baltičke države kuju zaveru kako bi dozvolile Ukrajini da koristi njihov vazdušni prostor za izvođenje napada na ruske ciljeve. Baltičke države i Ukrajina su to negirale.