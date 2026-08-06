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Rusija je od početka rata u Ukrajini, 24. februara 2022. godine, izgubila oko 1.454.210 vojnika, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, a prenosi portal The Kyiv Independent.

U taj broj uračunato je i 1.330 ruskih vojnika koji su, prema ukrajinskim podacima, stradali tokom prethodnog dana.

Prema istom izveštaju, Rusija je izgubila i 12.246 tenkova, 25.087 oklopnih borbenih vozila, 130.682 vozila i cisterni za gorivo, 47.455 artiljerijskih sistema, 2.006 višecijevnih raketnih sistema, 1.547 sistema protivvazdušne odbrane, 439 aviona, 354 helikoptera, 34 broda i čamca, kao i dve podmornice.

Generalštab Ukrajine nije objavio podatke o sopstvenim gubicima u toku rata, navodeći kao razlog operativnu tajnost.

Nezavisni zapadni istraživački centri takođe ocenjuju da su ruski gubici znatno veći od ukrajinskih. Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenjuje da odnos gubitaka iznosi "otprilike 2,5 prema 1 ili 2 prema 1".

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

U izveštaju CSIS-a iz januara 2026. navodi se da je Ukrajina od februara 2022. do decembra 2025. verovatno pretrpela između 500.000 i 600.000 gubitaka, od čega se procenjuje da je između 100.000 i 140.000 vojnika poginulo u borbama.

Iako ukrajinski zvaničnici retko objavljuju podatke o gubicima, predsednik Volodimir Zelenski rekao je 4. februara za francusku televiziju France TV da je od početka sveobuhvatnog rata poginulo najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika, uz mnogo veći broj nestalih u akciji.

Zbog intenziteta ruskih napada dronovima i borbi, Ukrajini je veoma teško da pronađe i preuzme tela poginulih vojnika, koja su neophodna za potvrđivanje identiteta putem DNK analize.

Kurir.rs/Kijev independent

Rusija je od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, 24. februara 2022. godine, izgubila oko 1.454.210 vojnika, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine 4. avgusta, a prenosi portal The Kyiv Independent.