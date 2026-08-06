Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vlasti su pozvale građane u tim oblastima da ostanu u stanju visoke opreznosti zbog jakih vetrova, koji bi mogli da dostignu i više od 200 kilometara na sat, i obilnih kiša tokom narednih nekoliko dana, preneo je NHK.

Japanski meteorolozi kažu da se tajfun ''Delfin'' nalazio 180 kilometara istočno-severoistočno od ostrva Minamidaito u prefekturi Okinava danas od 14 časova.

Tajfun se kreće ka zapadu brzinom od 15 kilometara na sat.

Vetrovi do oko 145 kilometara na sat duvaju blizu centra tajfuna, sa maksimalnim udarima od oko 215 kilometara na sat.

Vetrovi od najmanje 90 kilometara na sat duvaju u radijusu od 220 kilometara od centra oluje.

Foto: Nasa

Očekuje se da će danas maksimalna brzina vetra dostići oko 125 kilometara na sat na Okinavi, 90 u Amamiju i oko 70 na južnom Kjušuu.

Udari vetra će verovatno dostići 180 kilometara na sat na Okinavi, oko 125 u Amamiju i oko 110 na južnom Kjušuu.

Očekuje se da će vetrovi biti još jači u petak.

Jake kiše se takođe prognoziraju za Okinavu, Amami i južni Kjušu.

Pojasevi jakih kišnih oblaka mogu da se formiraju iznad ostrvskog regiona Daito u prefekturi Okinava između četvrtka kasno uveče i rano ujutru u petak.

Takođe bi mogli da se formiraju iznad japanskog glavnog ostrvskog regiona u noći između petka i subote.