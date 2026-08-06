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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampodbacio je danas medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju poverljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da SAD raspolažu "ogromnim količinama municije, naročito određenih vrsta".

On je dodao da se dodatne količine neprekidno proizvode i isporučuju prema potrebama, istakavši da odbrambena industrija gradi najveći broj novih pogona i fabrika u istoriji zemlje. Američki predsednik istovremeno je oštro kritikovao izvore medijskih izveštaja o navodnim nestašicama naoružanja.

"Traga se za onima koji odaju ove izdajničke informacije", napisao je Tramp, uz poruku da će za odgovorne biti zatražene dugotrajne zatvorske kazne.

Vašington post: Tramp kritikovao Hegseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije

Kako je prethodno izvestio Vašington post, Tramp je navodno oštro kritikovao američkog ministra odbrane Pita Hegseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije, koje ograničavaju vojne opcije Vašingtona u sukobu sa Iranom.

Prema navodima lista, Tramp je tokom sastanka kabineta zatražio objašnjenje od Hegseta zbog toga što, kako je naveo, problem sa zalihama municije nije rešen, iako je bio ubeđen da jeste.

Pit Hegset Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Izvori tvrde da su nestašice posebno izražene kada je reč o navođenim projektilima velikog dometa i raketama za protivvazdušnu odbranu, zbog čega je Tramp poslednjih dana odustao od novih velikih vojnih udara na Iran.

Vens: Iranci su izuzetno teški ljudi, pregovori će potrajati

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da su Iranci izuzetno teški ljudi, kao i da će pregovori sa Teheranom potrajati. On je u intervjuu za Foks njuz rekao da će pregovori o sporazumu s Iranom biti složeni i da će zahtevati vreme.

- Iranci su izuzetno teški ljudi i imaju fragmentiran sistem. Postoje ljudi u njihovom sistemu koji žele da se rat završi, postoje i radikali koji žele nastavak rata - rekao je Vens i dodao da je posao američke administracije da u takvim okolnostima dođe do najboljeg ishoda za američku javnost i predsednika SAD.

Kako je rekao do sporazuma verovatno neće doći brzo, ali će SAD da postignu svoje ciljeve.

- Mislim da će na kraju doći do toga da cene nafte, koje su danas bile 79 dolara, padnu i ostanu niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a SAD će biti u jačoj poziciji - rekao je Vens.